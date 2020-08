ARCREVO Online 2020 : des éditions en ligne pour le Japon et l'Amérique dévoilées avec leurs line-up

En plus des annonces concernant certains jeux de combat en particulier, le live Japan Fighting Game Publishers Roundtable avait également pour but de parler de l'eSport, et ce fut donc l'occasion pour Arc System Works d'annoncer l'ARCREVO Online 2020, un double évènement qui aura donc lieu sur la Toile en raison de la situation mondiale actuelle et au cours duquel les joueurs vont s'affronter sur les productions du studio. Deux sublimes artworks mêlant les personnages de Granblue Fantasy, Blazblue ou encore Persona, tous représentés dans ses jeux, ont pour l'occasion été partagés, réalisés par le designer Konomi Higuchi en collaboration avec l'équipe de Cygames chargée des illustrations.

Ils sont d'ailleurs utilisés sur le portail et les sites officiels de ces évènements. Les line-up ont été dévoilés dans les deux cas.

ARCREVO Japan Online 2020 BlazBlue: Cross Tag Battle

Granblue Fantasy Versus

BlazBlue: Central Fiction

Guilty Gear Xrd: Rev 2

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] ARCREVO America Online 2020 BlazBlue: Cross Tag Battle

Granblue Fantasy Versus

Comme vous pouvez le constater, les joueurs de l'Est auront plus de choix avec trois jeux supplémentaires. Dans les deux cas, la compétition débutera en octobre, le 10 en Amérique avec des phases de qualification régionales. Les deux meilleurs joueurs sur les titres principaux (GBVS et BBCTB) formeront ensuite une équipe de quatre, représentant leur région (Sud-Ouest, Nord-Ouest, Midwest, Sud / Sud-Est et Nord-Est) lors des finales de l'ARCREVO America en Californie du Sud en tournoi toutes rondes, qui devraient donc avoir lieu le 5 décembre si nous en croyons le planning.

Arc System Works prévoit également d'organiser au printemps 2021 une compétition entre l'Amérique et le Japon sur ces deux mêmes jeux. Espérons qu'elle puisse avoir lieu sans souci. Granblue Fantasy Versus est actuellement disponible à 35,99 € sur Amazon, tandis que BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition peut être acheté 21,42 €.