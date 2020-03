Granblue Fantasy Versus : virilité et force brute dans la flamboyante bande-annonce de Soriz, enfin daté

Alors que les joueurs japonais et nord-américains peuvent déjà s'amuser sur Granblue Fantasy Versus, l'Europe ne va être servie que cette semaine. Pour autant, Cygames et Arc System Works n'ont pas chaumé ces dernières semaines, faisant la promotion des combattants en DLC. Après la sortie le 13 mars de Beelzebub et Narmaya, puis l'annonce de Zooey qui viendra clore le Character Pass 1, il est temps de découvrir en action le puissant Soriz !

C'est sur la version instrumentale de Sanba Garasu Otoko Uta, également liée aux deux compères du personnage Eugen et Jin visibles en pagne au tout début, que les offensives pleuvent. Oui, pour les joueurs ne connaissant Soriz (doublé par Rikiya Koyama), sa puissance est redoutable. Il viendra mettre le feu dans nos parties à partir du 7 avril, et en attendant, des visuels sont disponibles en page suivante et voici ses différentes techniques en provenance du site officiel japonais et traduites par @granblue_en :

Granblue Fantasy Versus 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Capacité 1 : Impact Knuckle Son attaque de ruée. La version avec Carré se propage à courte distance, tandis que les versions avec Triangle et Rond vont plus loin. Sous Macho Ultimatum (son Super Skybound Art), elle se propage encore davantage. Capacité 2 : Ryuugakyoku Un coup de pied vers le haut. Utile contre les adversaires aériens. N'a aucune invulnérabilité, mais sous Macho Ultimatum, il s'étend plus haut. Capacité 3 : Punch the Stars Une rafale de coups de poing. La version avec Carré reste en place, les versions avec Triangle et Rond avancent pendant qu'il cogne. Sous Macho Ultimatum, le nombre de coups de poing augmente et il y a des enchaînements A et B. Capacité 3-A : Tenacious Will Un enchaînement Macho Ultimatum uniquement pour Punch the Stars. Ne met pas à terre, mais est sans risque de punition. Capacité 3-B : Bravado Bullet L'autre enchaînement du Macho Ultimatum uniquement pour Punch the Stars. Peut facilement être puni en bloquant, et doit être utilisé sur un coup pour renverser.

Capacité 4 : Rock Smash Soriz frappe le sol, provoquant une colonne de flammes. La version avec Triangle sort plus lentement, mais a un avantage sur le blocage. Possède une plus grande hitbox pendant Macho Ultimatum. Action unique : Muzzled Fury Une position qui peut résister à toutes les attaques autres que les lancers, Skybound Arts et Super Skybound Arts. Soriz subit des dégâts réduits pendant son effet et peut être maintenu plus longtemps en gardant la touche enfoncée. Action unique A : Reactive Muscles Une contre-attaque de Muzzled Fury. La jauge de Soriz augmente énormément si cette attaque touche.

Skybound Art : Leaping Tiger, Charging Dragon Un coup de poing au démarrage invulnérable. À courte portée, doit donc être utilisé dans des combos ou en combat rapproché. Super Skybound Art : Macho Ultimatum Soriz se déshabille, ne laissant que son fundoshi pour le reste de la manche. En effet, il gagne : Une défense accrue basée sur les dégâts qu'il a subis pendant Muzzled Fury ;

Des capacités améliorées ;

Un enchaînement spécial de ses capacités (voir ci-dessus). Super Skybound Art A: The Man's Seiken Tsuki Un coup que Soriz ne peut effectuer qu'une seule fois lors du Macho Ultimatum. Ne nécessite aucune jauge. Le coup initial sera Guard Crush, et l'adversaire ne récupérera pas à temps pour parer l'enchaînement.

Les acheteurs du personnage vendu là encore 800 ¥ ou du Character Pass 1 obtiendront un avatar pour le lobby en ligne, une icône de support, deux quêtes supplémentaires un code pour Granblue Fantasy permettant d'acquérir la skin Burlier with Age pour Soriz, qui aura alors ses animations du jeu de combat.

Par ailleurs, le stage Rose Queen est lui aussi attendu pour le 7 avril. Pour terminer, la bande-annonce dédiée à Djeeta, l'avatar féminin du joueur dans Granblue Fantasy, sera diffusée le 31 mars. Nous sommes vraiment curieux de découvrir ses techniques, qui devraient être assez originales pour le coup, l'aperçu la montrant invoquer les 10 armes Revenant des Eternals ! D'ici là, Granblue Fantasy Versus sera enfin disponible pour tous, sa sortie en Europe étant fixée au 27 mars sur PS4. Sur Steam, vous pouvez déjà l'obtenir, le lancement PC s'étant finalement fait mondialement...