Granblue Fantasy Relink annoncé sur PC au travers d'une sensationnelle bande-annonce

Si les annonces concernant Granblue Fantasy Versus n'ont pas été spécialement palpitantes lors du Granblue Fantasy Fes 2021, le retour médiatique de Granblue Fantasy Relink a lui de quoi hyper au possible la communauté. Aux dernières nouvelles, soit il y a un an, cet Action-RPG n'était prévu que sur PS4 et PS5 pour un lancement en 2022. Eh bien, le développement se déroule bien et si l'année de sortie ne change pas avec un lancement mondial de prévu, Cygames y ajoute cette fois une version PC sur Steam ! Une bande-annonce teaser a été diffusée en préambule, avec cette fois le rendu final auquel nous aurons droit en termes de graphismes, avec des expressions faciales détaillées pour les personnages.

Outre cet excitant aperçu, plusieurs éléments ont ensuite été évoqués, à commencer par l'identité du mystérieux personnage vêtu de jaune qui figurait déjà sur l'illustration partagée l'an dernier. Il se nomme donc Rolan et est donc un habitant de Zegagrande, le royaume céleste dans lequel prendra place cette aventure, chronologiquement située après les actuels évènements de l'histoire principale de Granblue Fantasy. Ce sera un allié de notre équipage dans ces cieux que nous découvrirons pour la toute première fois et qui ne sont pas sous l'influence du True King.

Il a par ailleurs été reprécisé que Granblue Fantasy Relink est un Action-RPG solo et narratif en ce qui concerne son scénario principal, avec de la coopération jusqu'à 4 joueurs pour ses quêtes qui se débloqueront au fur et à mesure de la progression dans l'aventure, proposant donc deux modes de jeu différents. L'histoire pourra être vécue en difficultés Facile, Normal et Difficile selon notre préférence, avec la possibilité de personnaliser les membres de notre équipage et collecter bien des trésors. Les lobbys en ligne se situeront en villes, permettant de discuter avec d'autres Skyfarers et de former une équipe avant de s'attaquer à une quête. Pour autant, il sera également possible de les réaliser seul avec des bots contrôlant nos alliés. Du contenu post-game sera d'ailleurs délivré de cette manière.

Il a par ailleurs été rappelé que nous pourrons donc jouer avec Gran, Djeeta, Katalina, Io, Rackam, Eugen, Rosetta, Lancelot, Vane, Percival et Siegfried, mais également avec Charlotta et Yodarha ! Et il y en aura d'autres, avec peut-être même un Draph, reste à savoir de qui il pourrait bien s'agir...

Le site officiel a lui été relancé avec des détails sur le monde et les personnages (en anglais), si jamais vous ne connaissez pas la licence, n'hésitez pas à y jeter un œil. Des visuels sont eux disponibles en page suivante. Pour terminer, la date de sortie de Granblue Fantasy Relink ne sera à priori donnée qu'après le live du 8e anniversaire en février. Si l'univers de Granblue Fantasy vous intéresse, des mangas reprenant le début de l'histoire principale sont en vente à la Fnac.