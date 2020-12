Granblue Fantasy Relink : période de sortie éloignée, version PS5, détails du développement et 23 minutes de gameplay pour l'Action-RPG

C’est ce week-end qu'a eu lieu le Granblue Fantasy Fes 2020, exclusivement en ligne pour les raisons que nous connaissons tous. Comme l'avait déclaré Tetsuya Fukuhara durant le livestream Summer 2020 SP, nous avons donc enfin eu des nouvelles de l'Action-RPG dans l'univers de la licence lors d'un segment dédié aux dernières informations ce samedi. Il va falloir prendre notre mal en patience, car Granblue Fantasy Relink n'est désormais plus attendu qu'en 2022 ! Une version PS5 a au passage été rajoutée en plus de celle sur PS4, heureusement pour nous autres occidentaux, car rien ne dit que la précédente console de Sony soit encore pertinente sur notre marché à ce moment-là et qu'un distributeur se risque à diffuser les deux.

FKHR a d'ailleurs bien précisé qu'en raison d'où l'équipe en est dans le cycle de développement, rien ne sera montré en 2021, il faudra attendre d'être proche de la sortie en 2022 pour en voir plus, ne l'attendez donc pas en début de cette année-là... Dans un monde idéal, le jeu n'aurait été annoncé que durant l'été 2021. Pour mieux comprendre tout cela, un récapitulatif du chemin parcouru depuis son annonce en 2016 a été effectué. Oui, c'est lors du Cygames NEXT 2016 que le Project Re:LINK a été annoncé bande-annonce à la clé, alors le fruit d'une collaboration avec PlatinumGames. Le jeu s'est ensuite montré chaque fin d'année lors des Granblue Fantasy Fes, notamment avec une impressionnante vidéo de gameplay en 2018. Sauf que nous apprenions quelques mois plus tard que le studio à l'origine des Bayonetta et NieR: Automata ne faisait plus partie du projet et que Cygames Osaka avait tout repris en interne.

Si le politiquement correct à la japonaise a alors pu nous faire penser que le travail de PlatinumGames serait en partie conservé, nous savons désormais qu'il n'en est rien, puisqu'il est écrit noir sur blanc que Granblue Fantasy Relink a été restructuré à partir de rien et porté sur le moteur maison. Comme expliqué sur les slides diffusées, l'apparition du jeu l'an dernier était là pour rassurer les fans, l'année 2019 ayant surtout servi à réorganiser le studio d'Osaka, en plus de permettre l'implémentation du gameplay à quatre joueurs montré dans la démo.

Toute la première moitié de 2020 a de son côté permis de raffiner le moteur, ce qui a aidé l'équipe à gagner en efficacité, notamment concernant les graphismes. Cette année a aussi servi à commencer à développer tous les éléments du jeu (assets) en simultané et de finaliser le planning pour permettre à une version PS5 de voir le jour. Dans tous les cas, le jeu est actuellement en alpha, il reste donc encore bien du chemin à parcourir.

Petite anecdote sympathique, le personnage de Blue aurait dû être notre avatar dans Relink, mais puisque Gran et Djeeta ont gagné en popularité auprès du public, la décision de la remplacer a donc été prise tôt durant le développement. Il n'en reste aujourd'hui que la couleur 11 de Djeeta dans Granblue Fantasy Versus, mais nos deux héros arboreront sa tenue à un moment de l'aventure.

Enfin, nous avons pu apprécier une démo de gameplay que vous pouvez revoir dans la rediffusion du live ci-dessous (entre 6:16:50 6:40:00) en attendant la mise en ligne d'une version en top qualité avec des sous-titres en anglais. Au cours de ces 23 minutes de jeu, un aperçu de l'état actuel du menu a été montré, permettant de passer de Gran à Djeeta d'une simple pression d'une touche. Cette dernière a ensuite servi à nous montrer les bases du gameplay sur un mannequin d'entraînement. Vous noterez qu'il est possible d'attribuer différentes attaques aux quatre boutons d'action.

Pour la suite de la démonstration, c'est une équipe 100 % féminine qui a été composée avec Djeeta, Katalina, Io et Rosetta, les seuls autres personnages présents dans la liste étant les Chevaliers Dragon Lancelot, Percival, Vane et Siegfried. Nous avons donc enfin pu apprécier un passage du scénario en pleins cieux sur le pont du Grandcypher se faisant aborder par de mystérieux ennemis, l'occasion d'assister à des séquences de shoot'em up via les canons présents à bord, le système de combo Full Chain bien connu des joueurs sur mobile avec un déchaînement de Skybound Arts et diverses attaques du casting. Par exemple, Rosetta laisse ses roses sur le terrain et Katalina invoque Ares. Enfin, nous avons pu découvrir un affrontement de boss musclé face à un certain Garanza, un Draph doublé par le grand Yamadera Kōichi (Beerus dans DBS ou plus récemment Gentle Criminal dans My Hero Academia). Système de Break, d'Overdrive et plusieurs phases dans le combat, les joueurs de Granblue Fantasy ne seront pas trop dépaysés, mais il faudra également prendre en compte l'environnement et esquiver les offensives ennemies au bon moment, qui en mettent plein la vue.

