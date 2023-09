Granblue Fantasy Versus: Rising, scénario inédit, Figure Studio, gameplay de Grand Bruise! Legends et un point sur le roster en vidéo

En plus de Granblue Fantasy: Relink, le Granblue Showcase GBVSR ・Relink Part.1 a donc mis en avant le deuxième jeu de combat de la licence, Granblue Fantasy Versus: Rising, mais les nouveautés ont été finalement assez maigres. Déjà, le Primal Grimnir qui avait eu droit ces derniers jours à sa bande-annonce de gameplay sera hélas le dernier ajout au roster de base du jeu, portant le total à 28 combattants au lancement. Eh oui, même si l'ensemble de ceux présents dans GBVS sera inclus, dont les DLC, et que le gameplay a été revu, n'avoir que quatre nouveaux personnages à se mettre sous la dent peut sembler bien faible. Il faudra donc compter sur le Deluxe Character Pass pour en obtenir six de plus dans l'année qui suivra la sortie.

La partie dédiée à Versus: Rising va du début à 40:41

Côté contenu inédit, le mode RPG sera repris du premier épisode avec ses 50 chapitres, mais le grind a été réduit pour mieux nous laisser profiter de l'histoire. Certains affrontements ont donc été retirés, mais tous les combats de boss contre les Primal Beasts restent évidemment présents. Une troisième partie de l'histoire entièrement inédite sera ajoutée, faisant office de chapitre final et où apparaîtront les nouveaux combattants Grimnir, Anila, Siegfried et Nier. Une fonctionnalité permettra de passer les parties 1 et 2 si jamais vous n'avez pas envie de tout refaire et de directement découvrir ce chapitre inédit.

Un personnage original a même été créé pour l'occasion, une jeune fille du nom de Rein (Maki Kawase en japonais, Elizabeth Maxwell en anglais). Oui, cela donne Nier à l'envers. La coïncidence semble trop grande et il nous est difficile de croire à un simple manque d'imagination, donc wait & see. Sachant qu'elle sera importante pour le scénario, nous ne serions pas du tout surpris qu'elle finisse en boss final d'une manière ou d'une autre...

Le système de Partenaire a ensuite été montré (de 18:16 à 19:13). Vous noterez la présence de Lunalu derrière le cadenas. Serait-elle une future combattante en DLC ? En dehors de Lyria et Vyrn, elle est en effet la seule à ne pas faire partie du roster dans cette liste. Après une introduction du lobby en ligne et des mini-jeux de Grand Bruise! Legends (de 19:14 à 21:18), c'est une nouveauté encore jamais présentée que nous avons pu découvrir : le Figure Studio (de 21:19 à 22:40). Grâce à lui, il sera possible de créer des dioramas à partir des éléments et personnages du jeu. Tetsuya Fukuhara a déclaré avoir voulu gâter les joueurs avec cette fonctionnalité qui pourront partager leurs créations sur la Toile, avec même des concours photo officiels prévus.

Pour terminer, ce sont neuf minutes de gameplay du mode Grand Bruise! Legends qui ont été diffusées (de 24:46 à 33:50), chaque partie incluant 20 joueurs. Dans l'ordre, nous retrouvons la course d'obstacles Skybound Sprint à la manière d'un Fall Guys, avec des objets aléatoires à récupérer façon Mario Kart ; Gold Brick Hoarder où trois équipes vont tenter de réunir le plus de briques dorées dans leur zone, avec même une transformation en Owlcat bien pratique ; et Bomb Survival où le but est de survivre aux bombes balancées par Beelzebub durant sa séance de musculation en étant le dernier en lice, le terrain étant réduit petit à petit.

Granblue Fantasy Versus: Rising est pour rappel attendu le 30 novembre 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam). Une deuxième bêta sera organisée le même mois juste avant le lancement, incluant Grand Bruise! Legends, le cross-play et les matchs via le lobby. Un Granblue Showcase GBVSR Part.2 sera également diffusé à la même période. Notez au passage que GBVS a dépassé le million de copies écoulées à travers le monde ! Il est vendu 21,08 € sur Amazon et les mangas de la licence 7,20 € le tome.