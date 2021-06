Hitman 3 : la Season of Sloth et le DLC Act 3 lancés, les Cibles Fugitives The Liability et The Twin en approche

Dans le cadre de ses mises à jour et de l'extension Seven Deadly Sins, Hitman 3 lance aujourd'hui la Season of Sloth, qui durera jusqu'au 19 juillet. Du côté de la partie payante, vous pourrez acheter le DLC Act 3: Sloth, pour prendre part au Contrat Escalade exclusif Sloth Depletion à Dartmoor, et pourquoi pas débloquer la tenue The Lotophage, la SMG Slapdash et la mine de proximité Goldbrick.

Sinon, pour tout le monde, la Cible Fugitive The Liability arrivera le 17 juin et pour 11 jours à Berlin. Elle sera suivie par The Twin du 2 au 12 juillet à Sapienza : attention à ne pas vous tromper de jumeau, car si l'un doit être achevé, l'autre est votre commanditaire et ne doit pas être blessé... Sapienza sera d'ailleurs jouable gratuitement via le Free Starter Pack du 25 juin au 4 juillet, permettant aux utilisateurs de la version gratuite de chasser cette Cible Fugitive.

Des Contrats à la Une ont sinon été préparés par Outside Xbox pour le 24 juin, la communauté pour le 8 juillet et F7SC pour le 15. Vous aurez alors la chance de compléter votre 40e défi du genre pour remporter la ICA 19 F/A Stealth « Ducky » Edition en avant-première. Ces nouveautés s'accompagnent dès aujourd'hui de la diffusion d'une mise à jour 13.40 avec plusieurs modifications, dont vous pouvez découvrir le détail sur le site officiel.

Pour les retardataires, Hitman 3 est disponible à partir de 54,50 € sur Amazon.fr.