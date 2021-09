Hitman 3 vous souhaite bon appétit pour l'arrivée des nouveautés du DLC Act 5: Gluttony et la Season of Gluttony

Petit à petit, Hitman 3 approche de la fin de ses mises à jour gratuites et extensions payantes autour des Seven Deadly Sins. Le contenu supplémentaire Act 5: Gluttony et la Season of Gluttony viennent ainsi d'être lancés en ce début de semaine, avec pour les acheteurs du DLC la mission Escalade Gluttony Gobble à Chongqing, permettant de débloquer le Maximalist Shotgun, le Bubble Queen Gum Pack et la Profligacy Suit.



Sinon, pour tout le monde, les Cibles Fugitives Les Procureurs pourront être chassées à Dartmoor une fois entre le 3 et le 13 septembre, avant l'introduction du Food Critic à Bangkok du 17 au 27, dont l'exécution déverrouillera la Casual Suit et ses gants. Le Free Starter Pack permettra d'ailleurs d'accéder à Bangkok gratuitement du 9 au 19, alors vous aurez quelques heures pour vous lancer dans cette dernière mission mentionnée sans frais. Des Contrats à la Une signés ScreenRant et la communauté seront enfin ajoutés les 9 et 23 septembre, pour un mois aussi classique qu'efficace.

Hitman 3 est actuellement disponible à partir de 40,93 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Hitman 3 plus chaud que jamais avec un trailer de son DLC Act 4: Lust, la Season of Lust et la nouvelle mission Dartmoor Garden Show détaillées