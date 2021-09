Hitman 3 continue à pécher avec le DLC 6: Envy et la Season of Envy, de nouvelles missions et Cibles Fugitives en approche

Doucement, mais sûrement, Hitman 3 se rapproche de la fin de son programme d'extension Seven Deadly Sins. L'avant-dernier DLC Act 6: Envy est sorti en ce début de semaine avec un nouveau Contrat Escalade à Mendoza appelé Envy Contention, qui permet de débloquer l'Odium Suit, la dague Cat's Claw et le fusil à lunettes Jaeger 7 Green Eye.

En parallèle, tout le monde pourra profiter de la Season of Envy, qui donnera notamment accès à la Cible Fugitive de Dubai The Ascensionist du 1er au 11 octobre, à des Contrats à la Une des développeurs à partir du 7 octobre, à la Cible Fugitive du Colorado The Bookkeeper du 15 au 25 (avec un chapeau de chasseur à débloquer en cas de réussite), et à d'autres Contrats à la Une imaginés par la communauté à compter du 21. De nouveaux défis à Dartmoor et Berlin permettront sinon d'obtenir le Claw Hammer, le Jaeger 7 Covert et la tenue Rave On, ceux qui finiront plus de 60 Contrats à la Une pourront récupérer le Ducky Sniper, et le Colorado sera accessible dans la version gratuite du 7 au 17 octobre.

La Season of Envy s'accompagne sinon d'une mise à jour 3.70 dont vous pouvez découvrir le changelog en anglais sur le site officiel.

La dernière marche pour Hitman 3, ce sera le 25 octobre, avec l'arrivée du DLC Act 7: Wrath et de la Season of Wrath. Pour la fin des extensions et du contenu original de la trilogie Worlds of Assassination ? Nul ne le sait encore... Dans tous les cas, vous pouvez vous procurer Hitman 3 à partir de 45,87 € sur Amazon.fr.