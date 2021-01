Hitman 3 : 5 minutes de gameplay à Dubaï partagées

Hitman 3 sortira à la fin du mois sur ordinateurs, consoles de salon et Stadia, et après la cinématique d'introduction de son jeu, IO Interactive partage via Game Informer le début de l'aventure avec l'Agent 47. Pas de gros spoilers en vue donc, il s'agit des cinq premières minutes du jeu :

Comme nous l'explique Diana, 47 se rend à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et la mission On Top Of The World demandera à l'assassin chauve de s'occuper de Marcus Stuyvesant et Carl Ingram lors de l'inauguration d'un immense gratte-ciel. Lucas Grey, le Client de l'Ombre, est là pour assister 47, qui profite d'abord d'une magnifique vue au-dessus des nuages avant d'utiliser ses gadgets pour l'introduire dans la tour et trouver ses cibles. Le reste de la séquence ne nous apprend pas grand-chose, 47 se déguise et se faufile dans la foule, comme dans la plupart de ses missions.

La date de sortie de Hitman 3 est fixée au 20 janvier 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et Google Stadia, puis plus tard sur Nintendo Switch en version Cloud. Le jeu est disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon.fr.

