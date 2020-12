Hitman 3 : 47 fait le grand saut dans la cinématique d'introduction du jeu

Même si tout le monde a la tête aux fêtes de fin d'année et espère avoir une PS5, une Xbox Series X ou une RTX 3090 sous le sapin, il ne faut pas oublier que Hitman 3 sortira dans un peu plus d'un mois sur ordinateurs, consoles de salon et Stadia. En attendant de retrouver l'Agent 47 in-game, IGN dévoile aujourd'hui la cinématique d'introduction du jeu d'infiltration d'IO Interactive :

La première mission de l'Agent 47 dans Hitman 3 devrait nous emmener en Arabie saoudite, alors que l'assassin, toujours aussi chauve, se retrouve en compagnie du Client de l'Ombre et compte bien terminer la quête dans laquelle il s'est lancé en 2016 et abattre les Partenaires de Providence, les antagonistes de cette trilogie. Et comme 47 aime faire dans le sensationnel, il n'hésite pas à sauter d'un avion pour retrouver sa cible, à la manière d'Ethan Hunt dans les Mission: Impossible.

Pour rappel, la date de sortie de Hitman 3 est fixée au 20 janvier 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4 (avec de la VR), Xbox Series X et S, Xbox One et Google Stadia. Le jeu est disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon.fr.