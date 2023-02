CINEMA : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Harrison Ford fait le grand saut dans le spot TV du Super Bowl

Cette année, les fans d'Harrison Ford et de son rôle d'aventurier connu de tous vont pouvoir découvrir en salles, un cinquième long-métrage que nous connaissons depuis peu sous l'intitulé d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui avait eu droit à sa première bande-annonce musclée lors de la CCXP 2022. Eh bien, il était évidemment présent lors de l'évènement incontournable de cette nuit, le Super Bowl, pour l'un des fameux spots de 30 secondes.

Spot VO

Rien de bouleversant, mais la droite qu'il décoche à Voller (Mads Mikkelsen) suivie par la réplique lors d'une autre scène demandant à un ennemi s'il est « toujours un nazi » ont de quoi faire sourire. Et comme le dit si bien Sallah (John Rhys-Davies), l'aventurier va leur « donner l'enfer ». Les scènes d'action s'enchaînent pour notre plus grand plaisir, pour finir sur un saut depuis un avion avec Helena (Phoebe Waller-Bridge) et Indy. Du grand spectacle en perspective !

Spot VF

Pour découvrir celui qui se nomme Indiana Jones and the Dial of Destiny en anglais, il faudra patienter jusqu'au 30 juin 2023, en Amérique du Nord du moins. L'actuelle intégrale des quatre longs-métrages de la saga est vendue en Blu-ray 14,87 € sur Amazon, si jamais vous souhaitez (re)découvrir les anciens films.