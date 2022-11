CINEMA : Indiana Jones 5, premières images officielles et découverte du scénario sur fond de nazis et de course à l'espace

Bien qu'Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (disponible en Blu-ray à partir de 9,80 € chez Amazon.fr) n'ait pas une place de choix dans le cœur des fans de la franchise, Disney et Lucasfilm ont décidé de rempiler pour un Indiana Jones 5, attendu depuis longtemps, mais reporté à plusieurs reprises. Les personnalités rattachées au projet donnent déjà envie, avec James Mangold à la réalisation, et Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas ou encore John Rhys-Davies au casting, aux côtés de Harrison Ford bien évidemment.

Cette nouvelle production n'a pas encore de titre officiel, mais elle commence à se dévoiler à l'occasion d'un dossier chez Empire Magazine. Indiana Jones fait la couverture du dernier numéro avec deux illustrations (une montrant le protagoniste dans son costume et une illustrée exclusive aux abonnés, qui ne représente pas un moment du film), numéro qui révèle les premières images officielles prises sur le tournage, et surtout le scénario de ce long-métrage. Il se déroulera en 1969, 12 ans après Indiana Jones 4, en pleine course à l'espace, alors que l'aventurier recherche un objet qui « pourrait faire du monde un bien meilleur endroit où vivre ».

Problème, le méchant Voller, campé par Mads Mikkelsen, est aussi à la recherche de cette chose, lui qui est inspiré de Wernher von Braun, ingénieur nazi passé à la NASA. Le récit mêlera « réalité, fiction, fedoras et fascistes », en nous emmenant notamment à New York le 13 août 1969, alors que la ville célèbre le retour des astronautes d'Apollo 11. Un visuel montre d'ailleurs un certain Klaber (Boyd Holbrook), homme de main de Voller, pris au milieu de la manifestation.

Nous avons encore plein de choses à découvrir sur cet Indiana Jones 5, dont la date de sortie est fixée au 30 juin 2023 aux États-Unis, mais il faudra probablement attendre le premier trailer pour en apprendre davantage.