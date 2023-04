CINEMA : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée nous promet une chasse à l'artéfact mouvementée dans sa nouvelle bande-annonce

L'un des temps forts cinématographiques de cette année 2023 aura lieu en juin prochain avec le retour d'Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones pour un cinquième long-métrage réalisé par James Mangold. Alors que nous avons appris en début de semaine qu'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sera présent au Festival de Cannes en hors compétition, il vient de refaire une apparition remarquée lors du panel d'ouverture de la Star Wars Celebration Europe 2023 de Londres, s'offrant au passage une belle affiche promotionnelle reprenant l'esthétique de la licence et surtout une bande-annonce.

Bande-annonce VOSTFR

Nous avions déjà pu découvrir de premières scènes en fin d'année dernière dans un teaser trailer puis via le court clip du Super Bowl, et ce nouvel aperçu vient nous donner de plus amples détails concernant l'intrigue. Plus tout jeune et souhaitant prendre sa retraite d'archéologue, Indy va être rattrapé par son passé sous l'impulsion de sa filleule Helena (Phoebe Waller-Bridge). En effet, c'est dans un train pendant la guerre qu'il a croisé la route du nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) et du mystérieux Cadran de la Destinée, que la jeune femme va vouloir retrouver, lui qui a rendu fou son père.

L'aventurier va donc malgré lui vivre une nouvelle (et dernière) aventure qui promet d'être mouvementée, entre courses poursuites à cheval dans le métro new-yorkais et en tuk tuk dans une ville côtière, saut en parachute improvisé et exploration de ruines, non sans humour en témoigne la blague sur le capitalisme. Quant à l'artéfact, Voller déclare qu'il pourrait corriger les erreurs d'Hitler avec. Un moyen de remonter le temps en vue ? Avec deux époques à l'écran, cela n'aurait rien de très surprenant au final.

Bande-annonce VF

La date de sortie d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, ou Indiana Jones and the Dial of Destiny dans sa version originale, est fixée au 28 juin en France et au 30 outre-Atlantique.