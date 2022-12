CINEMA : Indiana Jones and the Dial of Destiny, un titre, des scènes d'action et une bonne dose de nostalgie pour sa première bande-annonce

Bien avant Lara Croft et Nathan Drake, le monde est tombé sous le charme d'un aventurier campé par Harrison Ford, qui s'était fait connaître par d'autres œuvres dont les deux premiers Star Wars, le charmant Indiana Jones. Depuis 1981, nous avons d'abord eu droit à une bonne trilogie puis à une tentative de retour en 2008 avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, qui n'a clairement pas été bien reçu par les fans. Et pourtant, un cinquième projet va débarquer l'année prochaine. Celui que nous appelions jusqu'à présent Indiana Jones 5, faute de mieux, a fait ses débuts à la CCXP 2022 se tenant depuis ce jeudi au Brésil, avec une première bande-annonce qui donne envie, jugez plutôt :

Intitulé Indiana Jones and the Dial of Destiny (non, Indy ne va pas s'aventurer sur Mercure pour retrouver le cadran d'Osiris), ce long-métrage attendu le 30 juin 2023 dans les salles nord-américaines est pour rappel réalisé par James Mangold et nous présente donc des scènes riches en action. C'est sur les paroles emplies de nostalgie de ce bon vieux Sallah (John Rhys-Davies) que démarre la vidéo, qui n'hésite pas ensuite à nous montrer en gros plan le travail de rajeunissement numérique appliqué sur Harrison Ford, qui a tout de même 80 ans à présent. Bien que se passant en 1969 comme précédemment évoqué, le nouvel ennemi baptisé Voller (Mads Mikkelsen) aura évidemment des liens avec les nazis et recherchera donc ce fameux Cadran de la destinée qui est à priori montré en gros plan à 0:50. C'est après tout l'ADN de la licence. Des scènes avec le personnage d'Antonio Banderas et la charmante Helena (Phoebe Waller-Bridge) sont aussi visibles, tandis que le thème mythique de la saga retentit, la bande-son étant pour ne pas changer composée par John Williams. Et rien que pour la scène finale de ce trailer, nous sommes pressés d'en voir plus.

