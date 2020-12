Hitman 3 : un trailer de gameplay dévoilé, et la version PS4 sera offerte avec la version PS5, pour une bonne raison

IO Interactive veut parfaire comme il se doit sa trilogie World of Assassination avec Hitman 3. Jouabilité en VR sur PS4, nouvelles technologies graphiques qui pourront bénéficier au niveau des précédents épisodes à même d'être importés, et surtout décors inédits accueillant les derniers meurtres de l'Agent 47, le studio suédois met toutes les chances de son côté pour réussir son coup.

Mais il n'oubliera pas pour autant de faire évoluer le gameplay central du jeu, comme il le prouve avec une bande-annonce. Nous pouvons par exemple découvrir un gadget original, une caméra capable de pirater certaines serrures ou mécanismes à distance, et bien des armes et interactions avec le décor jamais vues auparavant diversifieront nos manières de tuer. Le plus grand défi de la campagne sera comme toujours représenté par les Niveaux de Maîtrise, des challenges aux conditions et finalités variées pour tester les meilleurs joueurs et les classer. Chaque mission se terminera d'ailleurs sur un menu Playstyle, analysant nos performances et notre manière de jouer, une fonctionnalité appréciée des précédents épisodes.

Dans le même temps, Travis Barbour de IO Interactive a pris la parole sur le PlayStation Blog pour faire le point sur l'utilisation des gâchettes adaptatives de la DualSense et le support du PS VR. Oui, seule la version PS4 pourra faire tourner le jeu en réalité virtuelle avec le PlayStation VR, mais même si vous achetez une version PS5, vous recevrez une version numérique gratuite de Hitman 3 sur PlayStation 4 pour jouir de cette fonctionnalité via la rétrocompatibilité.

Fonctionnalités de la DualSense Sur PlayStation 5, Hitman 3 pourra tourner en 4K, à 60 fps avec un support HDR et des temps de chargement plus rapides. De plus, notre mise à jour next-gen gratuite permettra aux propriétaires du jeu sur PS4 (en version physique ou numérique) de transférer leur jeu sur PS5 sans frais additionnels. Bien sûr, si vous choisissez d’acheter la version physique sur PS4, il vous faudra détenir une PS5 avec lecteur de disque pour pouvoir profiter de cette offre. Parlons plus en détail des avantages offerts par la DualSense sans fil pour Hitman 3 : Toutes les armes du jeu bénéficieront des gâchettes adaptatives et vous procureront des sensations authentiques à chacun de vos tirs. Les armes automatiques vous donneront également la sensation de recul et nous implémentons un retour haptique unique pour chaque arme en fonction du profil sonore de ces dernières. En substance, nous émulons les sensations procurées par le fait de tirer avec une arme spécifique de la même manière que nous répliquons le bruit de ces armes. Un exemple précis (et très cool !) de l’utilité des gâchettes adaptatives est l’activation de l’effet Concentration qui ralentit le temps autour de vous lorsque vous équipez un fusil de sniper. En pressant doucement la touche R2, votre doigt sentira un point de tension qui résistera à la pression que vous appliquerez et il vous faudra maintenir votre bouton contre ce point de tension pour activer la concentration. Lorsque vous serez prêt à tirer, poussez la détente et vous sentirez le déclic de la gâchette au moment où vous tirez. Boum. Headshoot. Support PS VR Ce n’est pas tout ! Hitman 3 sera jouable en PS VR. Oui, cela veut dire que vous pourrez découvrir l’univers d’Hitman en PS VR ! Si vous possédez les jeux précédents de la trilogie sur PS4, vous pourrez également accéder à des lieux tirés de ces jeux dans Hitman 3, soit plus de 20 lieux de la trilogie World of Assassination à redécouvrir sur PS VR. Vous pourrez jouer à Hitman 3 en PS VR sur votre PS4 ou via la rétrocompatibilité sur PS5. Pour nous assurer que tous les joueurs PS VR pourront découvrir le jeu en VR, nous incluons une version numérique gratuite de Hitman 3 sur PS4 avec toutes les copies PS5, que vous choisissiez d’acheter le jeu en version physique ou numérique.

Hitman 3 est disponible en précommande pour 64,99 € sur Amazon.fr et sa date de sortie est calée au 20 janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, et même Switch en Cloud Version.

