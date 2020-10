PS5 : en fait, seules les versions PS4 des jeux PS VR seront utilisables, « aucun jeu PS5 pour le PS VR » annoncé

Sony Interactive Entertainment s'est donné du mal pour rendre son PlayStation VR compatible avec la PS5. Les joueurs sont en effet invités à commander un adaptateur gratuit pour la PlayStation Camera via un formulaire en ligne, sans quoi l'accessoire ne peut être utilisé nativement sur next-gen. Et malheureusement, cela ne veut pas dire que le PS VR sera pleinement soutenu sur PlayStation 5...

Hello Games a annoncé que No Man's Sky aurait droit à sa version native PS5, à débloquer gratuitement via le jeu PS4 pour ceux qui ont déjà un exemplaire. Une petite ligne disait au passage que « No Man’s Sky peut se jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5 grâce à la fonctionnalité de rétrocompatibilité ». Il faut visiblement comprendre par là que seule la version PS4 rétrocompatible, sans toutes les optimisations next-gen, sera compatible avec le PlayStation VR. Un représentant de Sony Interactive Entertainment a dans le même temps confirmé cette semaine à UploadVR que seule la version PS4 de Hitman 3 serait jouable en réalité virtuelle, et pas l'édition PS5. Pire, il a carrément précisé :

Nous n'avons pas annoncé de jeu PS5 pour le PS VR.

Autrement dit, tous les jeux VR à venir seront des jeux PlayStation 4, jouables sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité, mais pas de vrais jeux next-gen. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des titres déjà annoncés à cette heure. Cela veut-il dire que les productions PlayStation VR vont ralentir, voire mourir à petit feu avec le passage d'une génération à une autre ? Jim Ryan, président de SIE, semble aller dans ce sens, en laissant penser que le constructeur planche sur le futur de la VR, mais qu'il n'est pas encore prêt à proposer une vision next-gen de la technologie sur PS5 tout de suite.

PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu'à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera un élément significatif du divertissement interactif. Ce sera cette année ? Non. Serait-ce l'année prochaine ? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné ? Nous croyons en cela.

Si vous êtes un aficionado de la réalité virtuelle, il va donc peut-être falloir prendre votre mal en patience, ou vous tourner vers l'Oculus Quest 2 pour passer le temps, même si cela ne signe pas directement la fin des jeux PS VR. No Man's Sky est d'ailleurs disponible pour 25,28 € sur Amazon.fr.