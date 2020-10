No Man's Sky: Next Generation, un énorme patch 3.10 annoncé pour la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series X et S

No Man's Sky a encore de beaux jours devant lui, et il va évidemment faire le voyage sur les consoles next-gen dans les prochains jours. Aujourd'hui, Hello Games annonce en effet que son jeu sera sur PS5 et Xbox Series X et S, avec une mise à jour 3.10 intitulée Next Generation et qui introduira pas mal de nouveautés sur ces consoles, ainsi que sur PC.

Sur ces nouvelles plateformes, No Man's Sky bénéficiera ainsi de planètes « plus luxuriantes et plus denses que jamais », avec davantage d'herbes, de fleurs, de champignons et de roches, affichés avec des textures en meilleure résolution et avec une géométrie plus détaillée, sans oublier des améliorations de l'éclairage, des ombres, des animations, des effets volumétriques et des distances d'affichage. Les joueurs pourront construire des bâtiments encore plus hauts et larges, se lancer en multijoueur jusqu'à 32 joueurs, profiter d'un cross-play sur toutes les plateformes et admirer les environnements spatiaux en 4K et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X. Sur Xbox Series S, il faudra choisir entre un mode haute qualité à 30 images par seconde ou un mode hautes performances à 60 fps. No Man's Sky verra également ses temps de chargements réduits sur next-gen, jusqu'à 10 fois moins longtemps pour l'Hyperdrive ou les Portails d'après Hello Games. Sur PlayStation 5, il y aura quelques nouvelles spécificités liées à la manette DualSense, à l'audio 3D et à la réalité virtuelle avec le PS VR, comme l'explique le PlayStation Blog :

Système audio perfectionné : l’immersion a toujours été un élément-clé de No Man’s Sky. Grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5, les joueurs pourront s’imprégner de l’ambiance d’une planète aliène ou ressentir un vaisseau filer au-dessus de leur tête comme jamais auparavant.

: l’immersion a toujours été un élément-clé de No Man’s Sky. Grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5, les joueurs pourront s’imprégner de l’ambiance d’une planète aliène ou ressentir un vaisseau filer au-dessus de leur tête comme jamais auparavant. Retour haptique : du sentiment de satisfaction que procure le tir de votre lance-foudre, à la douce poussée d’un élément de construction qui se met en place dans un habitat spatial ou au clic ferme de la gâchette de votre vaisseau interstellaire, le retour haptique transporte le joueur dans un monde nouveau.

: du sentiment de satisfaction que procure le tir de votre lance-foudre, à la douce poussée d’un élément de construction qui se met en place dans un habitat spatial ou au clic ferme de la gâchette de votre vaisseau interstellaire, le retour haptique transporte le joueur dans un monde nouveau. PS VR : No Man’s Sky peut se jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5 grâce à la fonctionnalité de rétrocompatibilité.

Vous n'aurez évidemment pas à recommencer une partie dans No Man's Sky sur PS5 ou Xbox Series X et S, les joueurs pourront retrouver automatiquement leur sauvegarde sur les consoles de Microsoft, tandis que du côté de chez Sony, il faudra transférer manuellement ses données pour continuer sa partie (ou via le Cloud pour les abonnés PS+).

Cette grosse mise à jour 3.10 pour No Man's Sky sera disponible en même temps que les consoles de prochaine génération, le mois prochain donc, et les joueurs PC pourront également profiter de ces nouveautés. Le changelog complet est à retrouver sur le site de Hello Games, une bande-annonce est à admirer ci-dessus et vous pouvez acheter No Man's Sky à 26,81 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : No Man's Sky : des vaisseaux abandonnés encore plus effrayants avec une mise à jour pour Halloween