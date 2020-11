Hitman 3 : du ray tracing, du Variable Rate Shading et plein d'optimisations à venir sur PC, quid des PS5 et Xbox Series X et S ?

Cette manie du jeu en kit je trouve cela à vrai dire assez navrant...si je vais au cinéma le 12 mai, c’est pas pour qu’une fois que j’ai vu le film on me dise "ah si tu avais attendu 3 mois tu aurais eu 20 minutes de scènes coupées ou que sais je.

Il y a une date de sortie, le produit doit être fini, point. La correction des bugs ça ok, c’est autre chose.



Mais de dire "ah la en septembre vous aurez une foule plus dense", et "là encore deux mois plus tard vous aurez le raytracing" non mais stop la ! A ce moment là on va attendre 6 mois pour acheter nos jeux non donc ?! Ça va leur faire drôle aux éditeurs...



C’est complètement contre productif; quand un jeu sort, 80% du public qui va potentiellement l’acheter le fera sur les 30 premiers jours, et les joueurs le finiront comme ça. Ce sera pareil pour Cyberpunk en décembre, 3/4 des joueurs ne referont jamais le jeu sur sa "vraie" version next gen en 2021...



C’est bien dommage tout ça