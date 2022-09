A Plague Tale: Requiem en met plein la vue dans un trailer mettant en avant le ray-tracing et le DLSS 3 de NVIDIA

Nous sommes désormais à moins d'un mois du lancement de A Plague Tale: Requiem sur les consoles de dernière génération (PS5 et Xbox Series X|S), la Switch grâce au cloud et PC. Asobo Studio et Focus Entertainment nous ont déjà montré plusieurs aperçus très prometteurs de cette suite, le dernier notable remontant à la mi-août avec une bande-annonce de gameplay qui nous en apprenait plus sur son scénario dans le sud de la France. Si vous avez bonne mémoire, A Plague Tale: Innocence tirait partie de la technologie Ansel de NVIDIA et il faut croire que la relation avec le constructeur de cartes graphiques se porte à merveille, car Requiem s'est montré ce mardi durant la keynote introduisant les GPU GeForce RTX 40 et le DLSS 3 avec un tout nouveau trailer de la version PC.

En effet, plus de 35 jeux supporteront le DLSS 3 de NVIDIA, dont A Plague Tale: Requiem, qui améliorera donc les performances du jeu en termes de latence si vous avez une carte graphique compatible de la nouvelle série RTX 40. À cela s'ajoute le ray-tracing bien mis en valeur ici avec une alternance entre environnements baignés dans la lumière et jeux d'ombres dans le crépuscule en pleine nuit et les sous-sols.

La date de sortie de A Plague Tale: Requiem est fixée au 18 octobre, date à laquelle il intégrera également le Xbox Game Pass (console et PC). Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.