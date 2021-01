Hitman 3 : du gameplay à la première personne toujours aussi dingue pour le mode PS VR

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de Hitman 3, est celui-ci est pourtant loin de nous avoir livré tous ses secrets. En revanche, nous savons que si nous acquérons la version PS4, d'ailleurs offerte à l'achat d'une édition PS5, nous pourrons jouer en réalité virtuelle avec le PlayStation VR.



Un peu de gameplay à la première personne avait déjà été montré, mais IO Interactive nous plonge comme jamais dans cette expérience spéciale avec une bande-annonce dédiée. L'infiltration, l'action et les interactions avec les décors prendront une tout autre dimension avec un casque sur la tête. Et pour rappel, les niveaux des précédents épisodes pouvant être importés, vous pourrez vous faire toute la trilogie en VR !

La date de sortie de Hitman 3, c'est pour ce 20 janvier 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et S et même Switch en Cloud Version, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 64,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : IO Interactive ne veut plus être connu que pour Hitman, 47 va faire une pause