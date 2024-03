Suicide Squad: Kill the Justice League date l'arrivée de sa Saison 1 avec le Joker et sa sortie sur l'Epic Games Store

C'était au final assez prévisible, Suicide Squad: Kill the Justice League n'a pas répondu aux attentes de Warner Bros. Discovery et les joueurs n'ont visiblement pas répondu à l'appel, même si cela ne concerne que Steam. Pour autant, Rocksteady ne va pas changer ses plans et lancera bien ce mois-ci sa Saison 1, mettant en scène un Joker d'un univers alternatif qui deviendra le 5e personnage jouable. En revanche, il ne faudra pas être pressé, car nous apprenons que son arrivée n'est pas prévue avant le jeudi 28 mars... Autant dire une éternité pour un projet qui peine à convaincre avec son contenu actuel.

Deux jours avant cela, le mardi 26 mars, les joueurs sur PC vont finalement pouvoir se le procurer sur l'Epic Games Store, dont le lancement avait été repoussé à la dernière minute sans aucune raison. Bon, pas sûr que cela se bouscule au portillon.

Plus étonnant, lors d'un récent article sur le site officiel du jeu, les développeurs ont carrément annoncé le report du prochain patch censé corriger des bugs et améliorer le gameplay. La raison ? Le principal objectif de l'équipe est de sortir la Saison 1 et elle préfère tester les correctifs pour que tout soit prêt pour leur implémentation. Oui, sortir un jeu live service n'est pas aisé et Rocksteady doit bien s'en mordre les doigts actuellement.

Si vous souhaitez tout de même vous procurer Suicide Squad: Kill the Justice League, il est vendu à partir de 53,25 € sur Amazon et dès 62,99 € chez Gamesplanet.