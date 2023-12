Suicide Squad: Kill the Justice League encore repoussé ! Surprenant, mais ça ne concerne pas tout le monde

Après l'excellente trilogie Batman: Arkham, Rocksteady s'attaque à un nouveau groupe de super-héros, la Suicide Squad, qui va devoir tuer la Justice League, rien que ça. Un titre plusieurs fois reporté, mais normalement, nous devrions voir le bout du tunnel au début du mois de février 2024.

Sauf que nous apprenons aujourd'hui que Suicide Squad: Kill the Justice League est encore une fois reporté... sur l'Epic Games Store uniquement. Rocksteady a annoncé la mauvaise nouvelle sur Discord, précisant que les joueurs ayant précommandé le titre sur la plateforme d'Epic Games vont être automatiquement remboursés. Il faudra donc repasser commande et patienter quelques semaines de plus, Suicide Squad: Kill the Justice League sortira désormais le 5 mars 2024 sur l'Epic Games Store.

Une décision surprenante, car le jeu est toujours attendu le 2 février prochain sur Steam, ainsi que sur consoles de salon. Pour rappel, le titre a récemment subit une grosse fuite, les développeurs demandent aux joueurs d'éviter de se faire spoiler jusqu'au lancement. Vous pouvez précommander Suicide Squad: Kill the Justice League à partir de 61,99 € sur Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet (avec une clé Steam).

