Epic Games Store : Remnant: From the Ashes et The Alto Collection gratuits cette semaine, deux indés offerts ensuite

Jusqu'à demain, 15h00, vous pouvez télécharger gratuitement le tout juste sorti A Total War Saga: Troy sur l'Epic Games Store. Mais ce n'est pas pour autant que la plateforme va nous priver de nouveaux jeux gratuits à télécharger cette semaine. Et il y a du lourd qui est offert du 13 au 20 août, avec d'un côté le TPS coopératif Remnant: From the Ashes, et de l'autre The Alto Collection, compilation de deux aventures en vue de côté qui ont connu un beau succès sur mobiles (et qui ne sort officiellement qu'aujourd'hui sur PC).



Pour les descriptifs plus complets et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Remnant: From the Ashes Remnant: From the Ashes est un jeu de tir d'action et de survie à la troisième personne se déroulant dans un monde post-apocalyptique infesté de créatures monstrueuses. Dans la peau de l'un des derniers survivants de l'humanité, vous vous lancez seul ou aux côtés de deux joueurs face à des hordes d'ennemis mortels et de boss épiques, et tentez de défendre votre position, de reconstruire, puis de reprendre ce qui a été perdu. The Alto Collection Rejoignez Alto et ses amis alors qu'ils se mettent en route pour l'aventure de leur vie. Foncez sur des pentes alpines, au-dessus de dunes balayées par les vents, à travers d'antiques forêts et les ruines depuis longtemps oubliées des deux titres acclamés par la critique : Alto's Adventure et Alto's Odyssey. Au cours de ce voyage pour découvrir les mystères se cachant derrière l'horizon, vous effectuerez des backflips osés, danserez sur des toits et sauterez par-dessus de vastes gouffres.

La semaine prochaine, ce sont le dungeon crawler Enter the Gungeon et le rogue-like en vue du dessus God's Trigger qui pourront être obtenus gratuitement.