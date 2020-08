Epic Games Store : Wilmot's Warehouse et 3 out of 10, Ep 1 gratuits cette semaine, un TPS multijoueur et une compilation offerts ensuite

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store, c'est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Après que la plateforme nous ait invités à télécharger gratuitement trois indépendants la semaine passée, c'est comme prévu le jeu de casse-tête Wilmot's Warehouse qui peut être récupéré sans frais du 6 au 13 août 2020. Mais il n'est pas seul : surprise, le tout juste annoncé 3 out of 10, jeu narratif épisodique sur les déboires d'un studio de développement, nous donne accès sans condition à son Épisode 1 : Welcome to Shovelworks.

Si vous voulez des descriptifs rapides, voici ce qui est dit à leur sujet sur la boutique.

Wilmot's Warehouse Wilmot's Warehouse est un jeu de casse-tête dans lequel il faut organiser un entrepôt de la meilleure façon. Vous incarnez Wilmot, un travailleur d'entrepôt zélé chargé de pousser, trier et empiler une multitude de produits. Au fil du temps, de plus en plus de chargements de produits arriveront, remplissant l'entrepôt peu à peu. Leur disposition ne dépend que de vous : organisez-les par couleur, type, selon le système décimal de Dewey, ou avec un format improbable que vous seul comprenez, tout est possible ! Retenez bien où vous avez tout rangé, car lorsque le guichet ouvrira, il vous faudra trouver rapidement ce que les gens recherchent afin de gagner les précieuses étoiles de performance vous permettant d'obtenir des améliorations qui vous épargneront bien des efforts par la suite. 3 out of 10 Prenez part aux aventures des développeurs du pire studio de jeux vidéo au monde alors qu'ils endurent des singeries aussi absurdes que pertinentes. Cette semaine, Midge rejoint Shovelworks Studios en qualité d'animateur, mais au studio, les apparences sont trompeuses.

La semaine prochaine, ce sont The Alto Collection, compilation des jeux d'aventure en vue de côté Alto's Adventure et Alto's Odyssey, et le TPS multijoueur Remnant: From the Ashes qui seront disponibles gratuitement.