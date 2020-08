A Total War Saga: Troy gratuit sur l'Epic Games Store pendant 24 heures pour sa sortie, foncez !

En parallèle de ses jeux offerts de manière hebdomadaire, Epic Games a une offre incontournable à nous proposer aujourd'hui sur son Epic Games Store. Nous sommes le 13 août 2020, et comme prévu, vous pouvez récupérer gratuitement A Total War Saga: Troy en version numérique, le jour même de sa sortie officielle. Si vous êtes intéressés, ne traînez pas : l'opération ne dure que 24 heures, et passé 15h00 demain, le titre passera à 49,99 €.



Rendez-vous sur l'Epic Games Store pour récupérer votre bien, qui est décrit comme tel par sa fiche produit.

PLONGEZ AU CŒUR DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE

S'inspirant de l'Iliade d'Homère, épopée romantique et sanglante, A Total War Saga: TROY s'intéresse au point de départ historique de la guerre de Troie, donnant vie au conflit comme jamais auparavant.

VIVEZ LA GUERRE DE TROIE

TROY explore ce conflit légendaire autant du point de vue des Grecs que des Troyens, faisant fi des nombreux mythes et légendes pour dévoiler les faits qui les ont sans doute inspirés.

CHOISISSEZ VOTRE HÉROS

Combattez pour sauver ou conquérir le royaume de Troie en incarnant l'un des huit héros mythiques, dont le célèbre guerrier Achille, le noble protecteur Hector, le prince rebelle Pâris et le roi vengeur Ménélas.

BÂTISSEZ UN EMPIRE EN PLEIN ÂGE DE BRONZE

Grâce au mélange unique de gestion d'empire au tour par tour et de batailles spectaculaires en temps réel de A Total War, vos actions peuvent changer le cours de la guerre. Bâtissez votre empire en faisant preuve de stratégie, d'habileté politique et de diplomatie, et en mettant en œuvre une guerre totale, tout en conquérant cette vaste et fidèle reconstitution de l'âge de bronze méditerranéen.

BATTEZ-VOUS AUX CÔTÉS D'UNITÉS MYTHIQUES

En pleine bataille, vous pouvez faire appel à des unités mythiques inspirées des célèbres créatures de la mythologie grecque, notamment le Minotaure, le Cyclope, les Géants et les Centaures.