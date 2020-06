A Total War Saga: Troy, six minutes de gameplay dévoilées

A Total War Saga: Troy arrivera à la mi-août sur ordinateurs, mais SEGA et Creative Assembly n'avaient jusqu'à aujourd'hui toujours pas dévoilé de gameplay de leur prochain jeu de stratégie en temps réel nous plongeant dans la mythologie grecque. Après un bref teasing hier, c'est désormais chose faite.

Vous pouvez donc admirer ci-dessus plus de six minutes de gameplay d'A Total War Saga: Troy, où l'armée d'Achille s'oppose à celle d'Hector afin de contrôler la ville de Troie. Les deux factions ont leurs avantages et inconvénients, et peuvent faire appel à des unités spéciales pour aider les troupes, comme le Minotaure. Mais surtout, les représentants des deux armées sont également sur le terrain pour s'affronter en duel.

Pour rappel, la date de sortie d'A Total War Saga: Troy est fixée au 13 août 2020 sur PC, et il sera gratuit pendant une journée sur l'Epic Games Store.

