2XKO : une date de sortie pour la bêta fermée et un personnage apprécié des fans d'Arcane rajouté au jeu de combat

Le roster de 2XKO s'agrandit





Longtemps connu sous le nom de Project L, le jeu de combat de Riot Games s'appellera 2XKO et mettra en scène les Champions de League of Legends. La franchise a dépassé les frontières du jeu vidéo grâce à la série animée Arcane et ça, les développeurs en ont conscience, Jinx sera notamment jouable dans 2XKO. Sa sœur sera également de la partie.

Vi sera jouable dans 2XKO





Riot Games annonce cette semaine que Vi, « un des Champions préférés des fans de League of Legends et Arcane », sera rajoutée dans le roster de 2XKO et les joueurs qui se rendront à l'EVO de Las Vegas pourront même l'essayer avant tout le monde, du 1er au 3 août prochain. Fort heureusement, le jeu de versus fighting se laissera approcher d'une autre manière peu après.

Quand sera lancée la bêta fermée de 2XKO ?





Riot Games annonce que 2XKO sera lancé en bêta fermée le 9 septembre 2025, uniquement sur PC. Cette phase de test sera par la suite ouverte aux PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les développeurs précisent que « la progression ainsi que l’inventaire des joueurs seront synchronisés sur les différentes plateformes », il sera donc possible de profiter de la bêta sur ordinateur puis de passer sur console de salon de dernière génération sans perdre son avancement ou son inventaire.

Comment participer à la bêta fermée de 2XKO ?





Pour participer à la bêta fermée de 2XKO, il suffit de vous inscrire sur le site officiel du jeu et d'attendre un e-mail de la part de Riot Games. Si vous aviez déjà participé à une session de test précédente (Alpha Lab 1 et/ou 2), vous aurez automatiquement accès à cette bêta fermée. Enfin, Riot Games annonce que la bêta fermée restera disponible jusqu'à la sortie de la version finale de 2XKO, prévue à une date encore inconnue.

Le développeur rappelle que « 2XKO est le jeu de combat 2c2 en équipe avec les Champions de League of Legends à venir de Riot Games. Grâce à de nouvelles innovations et à la prise en charge de l'ensemble de l'écosystème des jeux de combat, 2XKO est conçu pour satisfaire les joueurs les plus passionnés de la communauté des jeux de combat comme les joueurs qui découvrent le genre ». 2XKO n'a pas encore de date de sortie précise. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes-cadeaux Riot Points sur Amazon et Fnac.