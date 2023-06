Avatar: Frontiers of Pandora, trailer, gameplay, date de sortie et édition collector pour le jeu d'Ubisoft où vous jouez un Na'vi !

Nous ne connaissons finalement d'Avatar: Frontiers of Pandora que la seule bande-annonce qui avait été diffusée à l'E3 2021, alors qu'Ubisoft avait alors pour objectif de le sortir en 2022. De l'eau a coulé sous les ponts et l'éditeur prévoyait désormais plutôt de le lancer durant cette année fiscale, soit d'ici fin mars prochain. Tandis que des fuites laissaient présager une ouverture prochaine des précommandes, le titre a bien été présenté à l'Ubisoft Forward de ce soir.

Un trailer nous a ainsi dévoilé l'histoire du jeu, qui nous fera suivre une jeune Na'vi exploitée aux côtés d'autres enfants par la Resources Development Administration sur Pandora et qui va être endormie pendant 15 ans suite à un étrange évènement ayant conduit ses geôliers à quitter la planète. Désormais réveillée, elle va enfin pouvoir explorer son monde comme elle l'entend et surtout le défendre face au retour de la NDA. James Cameron a ensuite passé une tête pour raconter comment lui et les équipes de Lightstorm ont collaboré avec Massive pour les aider à créer cette aventure, qui nous fera explorer la frontière occidentale pour y découvrir une région inédite et surtout une histoire cohérente avec la saga cinématographique.

Ditte Deenfeldt, directrice créative, a ensuite vanté la richesse de l'expérience, avant de lancer une présentation du gameplay commentée. Nous aurons aussi l'occasion de nous lier d'amitié avec un Ikran personnalisable pour ensuite le piloter dans les airs, après avoir rencontré le clan pacifiste des Anahe dans la forêt de Kanglore, ou encore de monter des Equilius après avoir croisé la route du clan Seswa. L'exploration à la troisième personne laissera également souvent sa place à des combats à la première personne, impliquant des armes à feu ou un arsenal plus local comme un arc. Nous aurons enfin le loisir de prendre part à des affrontements aériens, de récolter des ingrédients pour cuisiner des plats, ou nous connecter à Eywa pour augmenter notre agilité, nos compétences au combat, la maniabilité de nos montures et d'autres capacités du genre.

Situé dans la région inexplorée de la Frontière occidentale, le jeu vous invite à incarner un enfant de deux mondes, né Na'vi et élevé par la RDA. Quinze ans plus tard, vous êtes enfin libre, mais vous voilà comme un étranger dans votre monde d'origine. Retissez les liens avec votre héritage perdu, découvrez ce qu'être Na'vi signifie vraiment et rejoignez d'autres clans pour protéger Pandora face à la RDA. Cette aventure qui se déroule après les évènements du premier opus d'Avatar vous emmène dans un périple à travers la Frontière occidentale, un continent de Pandora jamais vu auparavant, au cours duquel vous rejoindrez d'autres clans Na'vis pour défendre Pandora contre les forces redoutables de la RDA. Créé en collaboration par Disney et Lightstorm Entertainment, la société de production de James Cameron, ce jeu d'action-aventure en monde ouvert et en vue subjective a été développé exclusivement pour tirer pleinement parti de la puissance des PC et consoles nouvelle génération.

La date de sortie de Avatar: Frontiers of Pandora a été calée au 7 décembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, en espérant qu'aucun retard ne soit annoncé d'ici là... Les précommandes donnent droit au pack L’enfant de deux mondes, comprenant une skin d'arme et un ensemble cosmétique. Le jeu de base coûte 69,99 €, mais vous pouvez opter pour une édition Gold avec un Season Pass avec 2 extensions à 109,99 €, ou une édition Ultimate à 129,99 € ajoutant le pack cosmétique Sarentu Heritage (1 ensemble cosmétique personnage, 1 skin d'arme premium, 1 ensemble cosmétique banshee) et le pack d'équipement Sarentu Hunter (1 ensemble d'équipement personnage, 1 arme unique), ainsi qu'un artbook dématérialisé.

EXPLOREZ UN MONDE DE MERVEILLES ET DE DANGERS Vivez l'émotion des merveilles saisissantes de la Frontière occidentale, un continent de la majestueuse Pandora. Voyagez à travers les régions aussi magnifiques qu'imprévisibles de ce monde ouvert où abaisser sa garde ne serait-ce qu'un instant peut entraîner des conséquences dramatiques. DEVENEZ UN NA'VI Domptez votre prodigieuse force et votre incroyable agilité, personnalisez votre personnage, fabriquez de nouveaux équipements, améliorez ses armes et compétences pour les adapter à votre style de jeu. ÉLANCEZ-VOUS VERS LE CIEL Tissez un lien étroit avec votre banshee pour vous donner l'avantage dans les combats aériens et parcourir en volant la vaste Frontière occidentale.

En attendant d'en savoir plus sur l'ouverture des réservations physiques, Avatar : La voie de l'eau est lui disponible en précommande en Blu-ray 4K à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : une édition Collector physique est bien prévue, et comprendra le jeu, le Season Pass, l'Ultimate Pack, un artbook numérique, une figurine de Na'vi de 35 cm, un artbook de 128 pages, un carnet de terrain, un schéma d'une armure AMP en format A2, 3 lithographies, un certificat d'authenticité, un steelbook et un coffret spécial, pour un prix qui n'a pas encore été précisé.

