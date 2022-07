Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft repousse la sortie du jeu à la prochaine année fiscale, de même qu'un titre non annoncé

La fin d'année va comme bien souvent être chargée de nouveautés et Ubisoft a déjà placé Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Skull and Bones sur son calendrier, qui sortiront à moins de 3 semaines d'intervalle l'un de l'autre. Une rumeur voulait qu'ils soient rejoints par Avatar: Frontiers of Pandora peu après et elle vient de voler en éclats suite à l'annonce des résultats du premier trimestre de l'année fiscale 2022-2023 de l'éditeur, s'étendant du 1er avril au 30 juin.

En effet, il est clairement indiqué qu'Avatar: Frontiers of Pandora sortira désormais durant l'année fiscale 2023-2024 afin « livrer une expérience immersive de pointe qui tire pleinement parti de la technologie de nouvelle génération ». Il ne verra donc pas le jour avant avril 2023 au plus tôt. Dommage, il ne profitera de la visibilité médiatique que va procurer la diffusion en salles d'Avatar : La voie de l'eau, mais au moins, le lancement ne sera pas précipité. Est-ce pour autant un signe que nous n'aurons aucune nouvelle du jeu lors de la gamescom 2022 ou l'Ubisoft Forward de septembre ? Seul l'avenir nous le dira.

Fait intéressant, un jeu non annoncé au format premium (payant donc) de petite envergure était lui aussi prévu pour une sortie avant fin mars 2023, mais a été également reporté à l'année fiscale suivante. S'agit-il d'un spin-off à Far Cry 6 ou à la licence plus généralement ? Du fameux Assassin's Creed Rift dont la rumeur évoquait cette période de sortie ? Ou alors de toute autre chose ? Nous finirons bien par le savoir lorsque l'éditeur dévoilera ses plans.

Si vous souhaitez vous replonger dans le monde d'Avatar, le film est en vente sur Amazon.