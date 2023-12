Avatar: Frontiers of Pandora, les tests sont là, un grand jeu Ubisoft en vue ?

Demain sortira Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert développé par Massive Entertainment (Ubisoft) et basé sur la franchise de science-fiction imaginée par James Cameron. Un titre attendu par tous les fans de la licence, ils sont nombreux, avec un gameplay qui rappelle déjà les Far Cry.

La presse anglophone livre dès maintenant son verdict sur Avatar: Frontiers of Pandora, il est positif mais pas dithyrambique. Le titre est un bon jeu d'action en monde ouvert, l'univers est magnifique, l'exploration est un régal, les combats sont bien équilibrés et l'histoire est passionnante. Cependant, eh bien Massive Entertainment et Ubisoft recyclent des mécaniques de gameplay déjà connues, la vision des Na'vi casse parfois l'envie d'explorer à sa guise et la structure de l'open world ne réinvente rien.

La date de sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora est fixée au 7 décembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.