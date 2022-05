CINEMA : Avatar : La voie de l'eau, un premier trailer grandiose pour le second volet de la saga de James Cameron

Récemment, lors de la CinemaCon, nous apprenions enfin l'intitulé du deuxième long-métrage Avatar de James Cameron, qui marquera le début d'une série de 4 films faisant suite à celui de 2009. Cet Avatar: The Way of Water, ou La voie de l'eau en français, a eu droit à une première bande-annonce teaser avant la diffusion en salles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et il nous était promis son arrivée sur la Toile pour cette semaine. Eh bien, ça n'a pas trainé puisqu'elle vient d'être officiellement postée, de quoi en prendre plein la vue.

Bande-annonce VO

Ce premier aperçu où ne résonnent les paroles que du protagoniste Jake Sully, parlant de sa famille comme d'une forteresse, dépeint des environnements d'une beauté irréelle, avec toujours la jungle luxuriante de Pandora, mais aussi et surtout une zone aquatique inédite, aussi bien à sa surface que sous les flots. Ce monde naturel et paisible, peuplé par les Na'vi, va cependant être troublé par le retour de la RDA (Resources Development Administration) et sa machinerie bien humaine. Oui, nous pouvons clairement voir d'ici la thématique utilisée, aussi simple qu'efficace à l'heure où le réchauffement climatique et la destruction de la faune et de la flore sont un réel enjeu. Les Na'vi vont notamment devoir lutter contre les Avatars utilisés par les Humains, un nouveau duel de David contre Goliath symbolisé ici par les armes à feu opposées à de simples arcs et flèches. Vous noterez d'ailleurs la présence du fils de Jack et Neytiri, visiblement hybride entre les deux races.

Bande-annonce VOSTFR

Avatar : La voie de l'eau sera projetée au cinéma le 16 décembre prochain en Amérique du Nord et dès le 14 en France. Le premier film est lui toujours disponible en Blu-ray sur Amazon à 15,00 €.