Avatar: Frontiers of Pandora, faudra-t-il une grosse configuration pour le faire tourner ? Ubisoft fait le point

La fin d'une année est souvent chargée pour Ubisoft, puisque c'est à cette période que ses principales sorties se font. Après Assassin's Creed Mirage et l'itération annuelle de sa licence musicale Just Dance 2024, il reste donc à l'éditeur Assassin's Creed Nexus VR pour les possesseurs de Meta Quest et pour le grand public le jeu d'action-aventure en monde ouvert dans l'univers de James Cameron, Avatar: Frontiers of Pandora. Lors de son récent bilan financier, il a bien été reconfirmé qu'il sortira à la date prévue et nous découvrons à présent les configurations pour le faire tourner sans encombre sur PC. Une bande-annonce dédiée à cette version était venue nous régaler en août dernier et mettait d'ailleurs en avant les fonctionnalités propres à cet environnement de jeu.

S'il faudra faire de la place et posséder un SSD pour installer Avatar: Frontiers of Pandora, l'un des points à retenir est qu'il nécessite dans tous les cas pas moins de 16 Go de RAM pour fonctionner. Ubisoft rappelle également qu'en plus d'utiliser la technologie FidelityFX Super Resolution 2 d'AMD, le DLSS et le XeSS seront également supportés. De plus, le FSR3 sera disponible dès le lancement ! Il nous est promis une expérience de jeu avec un framerate stable et peu de latence dans toutes les résolutions, du ray-tracing pour les réflexions et les ombres avec en plus des ajustements visuels quant à la qualité et la distance de ces dernières pour les plus grosses configurations. Un outil de benchmark sera inclus pour régler au mieux toutes les options.

Minimum Recommandé Enthousiaste Ultra Résolution 1080p, préréglages bas avec FSR2 en Qualité / 30 fps 1080p, préréglages hauts avec FSR2 en Qualité / 60 fps 1440p, préréglages hauts avec FSR2 en Qualité / 60 fps 4K, préréglages Ultra avec FSR2 en Équilibré /60 fps CPU AMD Ryzen5 3600 / Intel i7 8700K AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k AMD Ryzen7 5800x3D / Intel i7 12700k GPU AMD RX 5700 8 Go / NVIDIA GTX 1070 8 Go / Intel ARC A750 8 Go (REBAR ON) AMD RX 6700 XT 12 Go / NVIDIA RTX 3060 Ti 8 Go AMD RX 6800 XT 16 Go / NVIDIA RTX 3080 10 Go AMD RX 7900 XTX 24 Go / NVIDIA RTX 4080 16 Go RAM 16 Go Dual Channel Système d'exploitation Windows 10/11 avec DirectX 12 Stockage 90 Go SSD

Avatar: Frontiers of Pandora est donc attendu le 7 décembre 2023 sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S. Ces dernières versions sont disponibles en précommande à la Fnac et chez Cdiscount à partir de 69,99 €.

