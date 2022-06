Ubisoft : l'éditeur confirme sa présence à la gamescom 2022

En cette saison un peu particulière de non-E3, plusieurs éditeurs et studios ont tout de même effectué leurs traditionnelles annonces, que ce soit du côté de la conférence du Summer Game Fest ou celle de Xbox et Bethesda. D'autres sont restés bien mutiques, à l'instar d'Ubisoft, qui n'a pas prévu de diffusion Forward ce mois-ci. Pour autant, il n'a pas manqué de lancer les festivités concernant les 15 ans d'Assassin's Creed en plus d'introduire les prochaines nouveautés de Valhalla. Du reste, la Saison 1 de Roller Champions a été lancée ces derniers jours. Mais l'éditeur a encore bien des jeux en stock et nous savons désormais quand ils pourraient refaire parler d'eux.

En effet, Ubisoft a très brièvement annoncé sur les réseaux sociaux sa présence à la gamescom 2022 du 24 au 28 août prochain. À quoi faut-il s'attendre ? Sans doute rien concernant Assassin's Creed puisqu'une présentation dédiée aura lieu en septembre. La rumeur veut que Skull & Bones soit mis en avant en juillet, mais rien ne l'empêcherait de plus se dévoiler à cette occasion. Avatar: Frontiers of Pandora est évidemment candidat à une grosse apparition avec la venue du second long-métrage en fin d'année, surtout que nous n'en avons presque rien vu, de même que Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope.

Espérons qu'il nous en dise rapidement plus sur ce qu'il a prévu de nous y montrer.

