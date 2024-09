Tokyo Game Show 2024 : une belle surprise jouable au line-up de Level-5 !

Nous avons déjà bien fait le tour des line-ups des différents éditeurs pour le Tokyo Game Show 2024 qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, du 26 au 29 septembre au Makuhari Messe de Chiba. Sony Interactive Entertainment, Bandai Namco, SEGA / Atlus, Konami, Square Enix, Capcom... il y aura de quoi faire sur place. Level-5 y sera également avec des titres qui feront au préalable leur apparition durant le Level-5 Vision 2024: To the World's Children. Il y a toutefois un détail intéressant qui est à relever.

Jusqu'à présent, et en dehors de son annonce initiale, les vidéos de Level-5 dédiées à Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur ne mentionnaient pas sa plateforme. Avec sa démonstration de gameplay de novembre dernier, qui semblait mettre en avant l'utilisation d'un écran tactile, certains joueurs pensaient qu'il pourrait finalement être destiné à la « Switch 2 / Pro » même si l'écran des consoles actuelles l'est bel et bien déjà, mais peu utilisé. Eh bien, le jeu sera jouable sur place depuis des Switch, donc nous pourrons sans doute enfin voir s'il faudra utiliser un stylet ou non pour la résolution de certaines énigmes. Il est toutefois étonnant que DECAPOLICE ne le soit pas alors qu'une démo était présente l'an dernier.

En plus de son Level-5 Vision 2024, un live spécial TGS sera diffusé et les joueurs sur place vont pouvoir récupérer quelques goodies en s'essayant aux diverses productions, comme indiqué sur le site officiel.

Jeudi 26 septembre 15h00 à 15h50 - LEVEL-5 Tokyo Game Show 2024 Live Broadcast - Nous diffuserons une présentation en direct de Level-5 dans le cadre du programme officiel du Tokyo Game Show 2024 le 26 septembre à 22h00 JST. Elle présentera le gameplay de nos trois titres exposés ainsi que des informations sur les journées publiques du Tokyo Game Show 2024. Restez à l'écoute pour plus de détails sur la diffusion !

L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe est de son côté toujours en vente sur Amazon au prix de 34,19 €.