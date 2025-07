Calendrier des conventions gaming en Europe : où aller pour rencontrer de nouveaux amis (ou plus)

Ces rendez-vous sont propices aux nouvelles amitiés, mais pas seulement : voyager, discuter autour d’un stand, ou partager un verre en afterparty ouvre souvent à d’autres horizons. Certains en profitent même pour une escapade plus personnelle, on peut très bien imaginer aller à Cologne ou Brighton et en profiter pour rencontrer une femme asiatique ou élargir son cercle de connaissances sur place.

Voici un guide clair et précis des grands événements prévus, pour ceux qui veulent bouger et nouer des contacts sans se perdre dans un flot d’informations inutiles.

1. Develop: Brighton 2025

Dates : 8 au 10 juillet 2025

Lieu : DoubleTree by Hilton Brighton Metropole, Brighton, Royaume-Uni

Brighton réunit toute la scène vidéoludique britannique, du petit studio indépendant aux éditeurs internationaux. Trois jours de conférences, ateliers et rencontres professionnelles. Pour un joueur ou un développeur qui veut se lancer ou s'intégrer au milieu, c’est l’occasion d’échanger directement avec des vétérans et des indés brillants. Brighton offre aussi un cadre agréable, entre bord de mer et pubs animés, pour prolonger les discussions ou tisser des liens plus informels.

2. Glasgow Indie Games Fest 2025

Date : 9 août 2025

Lieu : Barras Art and Design Building, Glasgow, Écosse

Ce festival est consacré aux créateurs indépendants. On y découvre de nouveaux jeux, on assiste à des discussions sur les coulisses du développement, et des performances artistiques liées au gaming s’y déroulent. L'ambiance reste intimiste et passionnée, parfaite pour discuter avec les créateurs sans barrière ni formalisme excessif. Une opportunité pour ceux qui cherchent un climat plus détendu, loin des gigantesques halls d’exposition.

3. Devcom 2025

Dates : 17 au 19 août 2025

Lieu : Koelnmesse, Cologne, Allemagne

Devcom est la plus grande conférence de développeurs en Europe. Elle précède Gamescom et accueille tout le réseau mondial des créateurs, éditeurs, fournisseurs de services ou spécialistes marketing. Au programme : sessions techniques, keynotes stratégiques et rencontres ciblées.

C’est aussi un point d’entrée pour les nouveaux venus voulant comprendre comment fonctionne réellement l’industrie. Les soirées de networking sont nombreuses et attirent un public international, ce qui favorise les contacts directs, voire des échanges plus personnels en marge des conférences.

4. Gamescom 2025





Dates : 20 au 24 août 2025

Lieu : Koelnmesse, Cologne, Allemagne

Le plus grand événement mondial dédié aux jeux vidéo revient en août 2025. La Gamescom rassemble joueurs, médias, développeurs et éditeurs sur plusieurs halls gigantesques. Au-delà des annonces spectaculaires et des stands remplis de démos, la Gamescom est un lieu de rencontre incontournable.

Même si l’ampleur peut intimider, de nombreux espaces de networking (Business Area, lounges, soirées) permettent de faire connaissance sans rester bloqué dans la foule. La ville de Cologne vit à l’heure de la Gamescom pendant toute la semaine, transformant chaque bar et restaurant en point de ralliement informel.

5. Live Service Gaming Summit 2025

Dates : 15 au 17 septembre 2025

Lieu : Europe (lieu exact à confirmer)

Le sommet Live Service Gaming cible un public précis : éditeurs, équipes live ops, spécialistes du suivi communautaire et de la monétisation. En 2024, plus de 250 professionnels ont participé à sa première édition. Pour 2025, l’objectif reste le même : échanger sur les meilleures pratiques et les outils pour maintenir des jeux en vie grâce à des contenus et mises à jour continues.

C’est une occasion rare de discuter directement avec des experts du modèle « live service », sans se perdre dans la masse des généralistes. Moins grand public que Gamescom, cet événement favorise des discussions concrètes et honnêtes.

6. Nexus Games Conference 2025

Dates : 24 au 25 septembre 2025

Lieu : The Royal Dublin Society, Dublin, Ireland

Nexus Games Conference mise sur un format équilibré entre conférences, panels et networking structuré. Les participants y trouvent des discussions franches sur les enjeux économiques et créatifs du secteur.

On y parle stratégie, opportunités de croissance et difficultés du marché. Le cadre dublinois, moins saturé que Londres ou Cologne, attire un public motivé qui prend le temps d’échanger. Parfait pour ceux qui veulent bâtir un réseau de contacts solides ou envisager des collaborations à long terme.

7. FormatGG Liverpool 2025

Dates : 29 au 31 octobre 2025

Lieu : Liverpool, Royaume-Uni

FormatGG propose plusieurs événements communautaires et professionnels sur trois jours : tournois, showcases, concerts, et soirées réseautage. Le festival se démarque par son mélange de jeux vidéo, musique et entertainment.

Moins formaté qu’une conférence purement business, il attire des créatifs, des fans et des pros qui aiment briser la glace autour d’un concert ou d’un verre. Idéal pour rencontrer des passionnés qui ne se prennent pas trop au sérieux, tout en découvrant des talents émergents.

Pourquoi ces événements valent le déplacement

Tous ces rendez-vous partagent un point commun , ils sont conçus pour favoriser la rencontre, qu’elle soit amicale, professionnelle ou même plus intime. Voyager pour une convention, c’est changer de décor et briser la routine. C’est aussi s’ouvrir à d’autres cultures et modes de pensée, chaque pays a sa manière d’aborder le jeu vidéo et de structurer son écosystème.

Pour ceux qui veulent s’intégrer dans l’industrie ou créer un projet personnel, ces événements sont des mines d’informations pratiques. On y trouve des contacts précieux, on y découvre de nouvelles approches de design ou de commercialisation. Et pour le simple joueur curieux, c’est l’occasion de tester en avant-première des jeux, d’assister à des conférences, ou de discuter avec des créateurs passionnés.

Préparer son voyage sans stress

Un minimum d’organisation suffit pour profiter pleinement , réserver l’hébergement tôt, planifier les transports et prendre ses tickets en ligne. La plupart des événements proposent des applications ou des plateformes pour suivre le programme et planifier des rendez-vous sur place. Mieux vaut aussi se renseigner sur les soirées et activités annexes , ce sont souvent les meilleurs moments pour faire connaissance, sans la pression d’un salon bondé.