CINEMA : Disney annonce et donne un premier aperçu de Vaiana 2, un point sur le calendrier des prochaines sorties en salles

À la suite de la présentation de ses résultats financiers, The Walt Disney Company a notamment fait le point sur les longs-métrages à venir en salles en 2024 et ces prochaines années. Alors qu'un film live-action Moana / Vaina par Dwayne Johnson a été annoncé en avril dernier, c'est avec surprise qu'une suite simplement nommée Moana 2 s'est invitée au calendrier et a même eu droit à un premier aperçu assez minimaliste. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir cette suite à Vaiana : La Légende du bout du monde, puisque sa sortie en salles est fixée au 27 novembre 2024 aux États-Unis.

Voici ce qu'a déclaré le président de Disney Bob Iger, qui confirme au passage que ce projet était bien à l'origine la série qui devait un temps voir le jour en 2023.

Moana (Vaiana, NDLR) reste une franchise incroyablement populaire et nous avons hâte de vous en dire plus sur Moana et Maui lorsque Moana 2 sortira en salles en novembre. Cela a été développé à l'origine comme une série, mais nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu et nous savions que cela méritait une sortie en salles. Le film original Moana de 2016 a récemment dépassé le milliard d'heures de streaming sur Disney+ et a été le film le plus diffusé de 2023 sur toutes les plateformes aux États-Unis.

Pour le moment, nous savons seulement que le réalisateur est Dave Derrick Jr. et que la bande-son a été réalisée par Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i et Mark Mancina.

Moana 2, la comédie musicale animée épique de Walt Disney Animation Studios, emmène le public dans un nouveau et vaste voyage avec Moana, Maui et un tout nouvel équipage de marins improbables. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Moana doit voyager vers les mers lointaines de l'Océanie et dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps pour une aventure sans précédent.

En dehors de ça, les sorties au cinéma seront encore nombreuses malgré les délais qu'ont entraînés les grèves de l'année passée. Vous pouvez retrouver ci-dessous le planning pour 2024, mais aussi les années à venir. Dans la liste, nous retrouvons le récemment annoncé The Mandalorian & Grogu, réalisé par Jon Favreau et produit par ce dernier avec Kathleen Kennedy et Dave Filoni. Il s'agira du prochain film Star Wars, venant s'ajouter aux projets inédits dévoilés lors de la dernière Star Wars Celebration.

Notez que toutes les dates ci-dessous sont celles pour les États-Unis sauf mention contraire, avec généralement une sortie deux jours avant en France.

Sorties de 2025 Captain America: Brave New World - 14 février 2025 (Marvel Studios)

- 14 février 2025 (Marvel Studios) Film Disney non annoncé - 7 mars 2025

- 7 mars 2025 Blanche-Neige / Snow White - 21 mars 2025 (Walt Disney Pictures)

- 21 mars 2025 (Walt Disney Pictures) Fantastic Four - 2 mai 2025 (Marvel Studios)

- 2 mai 2025 (Marvel Studios) Film Disney non annoncé - 23 mai 2025

- 23 mai 2025 Elio - 13 juin 2025 (Pixar)

- 13 juin 2025 (Pixar) Moana live-action - 27 juin 2025 (Walt Disney Pictures)

- 27 juin 2025 (Walt Disney Pictures) Thunderbolts - 25 juillet 2025 (Marvel Studios)

- 25 juillet 2025 (Marvel Studios) Film Disney non annoncé - 8 août 2025

- 8 août 2025 Blade - 7 novembre 2025 (Marvel Studios)

- 7 novembre 2025 (Marvel Studios) Zootopie 2 - 26 novembre 2025 (Walt Disney Animation Studios)

- 26 novembre 2025 (Walt Disney Animation Studios) « Avatar 3 » - 19 décembre 2025 (20th Century Studios)

Sorties de 2026 « Avengers 5 » (anciennement appelé Kang Dynasty) - 1er mai 2026 (Marvel Studios)

- 1er mai 2026 (Marvel Studios) The Mandalorian & Grogu - 2026 (Lucasfilm)

- 2026 (Lucasfilm) « Toy Story 5 » - 2026 (Pixar)

- 2026 (Pixar) La Reine des neiges 3 / Frozen 3 - 2026 (Walt Disney Animation Studios) Sorties de 2027 et au-delà Avengers: Secret Wars - 7 mai 2027 (Marvel Studios)

- 7 mai 2027 (Marvel Studios) « Avatar 4 » - 21 décembre 2029 (20th Century Studios)

- 21 décembre 2029 (20th Century Studios) « Avatar 5 » - 19 décembre 2031 (20th Century Studios)

