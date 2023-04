CINEMA : Star Wars, 3 nouveaux films et leurs réalisateurs confirmés, dont un marquant le retour de Rey !

Celle-ci, nous ne l'avions pas vu venir. Après Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker, une trilogie qui a déçu pas mal de monde, Lucasfilm et Disney+ semblaient partis pour explorer de nouveaux horizons scénaristiques. Cependant, la trilogie un temps prévue par Rian Johnson semble tombée dans les limbes, les producteurs David Benioff et Dan B. Weiss ont abandonné leur idée de film, Damon Lindelof aurait aussi planché sur un projet avant d'arrêter récemment, le producteur Kevin Feige ne semble plus si impliqué que cela dans la franchise et le projet de Taika Waititi paraît également de moins en moins concret. Nous n'avons même plus de nouvelles de Star Wars: Rogue Squadron, le film de Patty Jenkins pourtant titré, mais dont le tournage avait été décalé.

C'est au milieu de ce chaos pour l'avenir cinématographique de la saga que Disney a fait des annonces surprenantes lors de la Star Wars Celebration 2023. Trois nouveaux films ont en effet été officialisés : l'un réalisé par James Mangold (Logan, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée) se déroulant durant La Genèse des Jedi il y a 25 000 ans, un deuxième réalisé par Dave Filoni se concentrant sur La Nouvelle République et connecté à The Mandalorian et ses spin-offs, et un troisième réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel)... se déroulant 15 ans après L'Ascension de Skywalker. Et, oui, il marquera même le retour de Daisy Ridley, alors qu'elle campe une Rey Skywalker tentant d'établir un nouvel Ordre Jedi. Star Wars X, en somme ?

Le programme paraît clair et complet, même si aucun de ces longs-métrages n'a encore de date de sortie. Surtout, la présentation a fait totalement omission des projets précédemment annoncés : faut-il comprendre que Rogue Squadron, le film de Taika Waititi et tous les autres sont passé aux oubliettes ou été transformés pour devenir les productions officialisées ce jour ? Nous en saurons peut-être plus à l'avenir.

Daisy Ridley returns to the stage and surprises fans at #StarWarsCelebration along with director Sharmeen Obaid-Chinoy with exciting news about their upcoming Star Wars film. pic.twitter.com/lgafQmwyCs — Star Wars | #TheMandalorian is Now Streaming (@starwars) April 7, 2023

