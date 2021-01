Star Wars : un scénariste habitué du Marvel Cinematic Universe pour le film produit par Kevin Feige

Malgré L'Ascension de Skywalker qui a globalement déçu les fans, la saga Star Wars a réussi à garder son aura, bien aidée par le succès de The Mandalorian sur Disney+. D'ailleurs, le feuilleton va donner lieu à plein de bébés sur la plateforme, mais d'autres projets sont aussi prévus sur grand écran : le prochain, ce devrait être le Star Wars: Rogue Squadron de Patty Jenkins en 2023.

Taika Waititi planche aussi sur un long-métrage, tandis que Rian Johnson préparerait lui carrément une trilogie, même si celle-ci n'a pas donné signe de vie depuis longtemps. Et à côté de tout cela, Kevin Feige, emblématique producteur du Marvel Cinematic Universe, a lui aussi un film qu'il supervise dans les tuyaux. Bonne nouvelle, le projet va de l'avant avec la nomination d'un scénariste, dont l'identité a été rapportée par de grands médias comme Deadline et Variety.

Il s'agira de Michael Waldron : vous ne connaissez probablement pas son nom ni son visage, mais il était producteur et scénariste sur Rick & Morty, et a depuis travaillé sur l'histoire de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais, plus important encore, il est le scénariste, producteur et surtout showrunner de Loki, la future série Disney+ : autant vous dire qu'il commence à bien connaître la maison de Mickey, et que son travail est visiblement apprécié par les dirigeants. Son film a cependant encore le temps avant de voir le jour, et rien ne dit qu'il ne sera pas remplacé à son poste dans les mois ou années qui viennent, comme c'est souvent le cas dans ce genre de grosse production.

