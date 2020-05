CINEMA : Star Wars, un film réalisé par Taika Waititi et une nouvelle série Disney+ annoncés !

Faisons le point. Maintenant que L'Ascension de Skywalker est sorti, en dehors de Disney+, Lucasfilm a officiellement deux grands projets pour le cinéma : une trilogie supervisée par Rian Johnson, et un ou plusieurs longs-métrages produits par Kevin Feige, monsieur Marvel Cinematic Universe.

Un autre vient d'être officiellement lancé avec un grand nom actuel du milieu en tant que réalisateur : Taika Waititi. Tout juste primé de l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, il planche actuellement sur Thor: Love and Thunder ainsi que sur une série Charlie et la Chocolatie pour Netflix, et va donc écrire et tenir la caméra sur ce nouveau film Star Wars dont nous ne savons rien. Taika Waititi n'est pas totalement étranger à l'univers de Star Wars : il double IG-11 dans The Mandalorian, et était surtout le réalisateur du final de la première saison. Il sera accompagné au scénario par Krysty Wilson-Cairns, elle aussi primée récemment pour 1917.

Lucasfilm en profite pour officialiser la série Disney+ menée par Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette) qui était sujette à des bruits de couloir depuis quelques semaines. Elle officiera en tant que scénariste, productrice exécutive et showrunner sur ce feuilleton, qui rejoint donc la Saison 2 de The Mandalorian et les feuilletons sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor au calendrier du SVOD. Les deux nouveaux projets n'ont été associés à aucune fenêtre de sortie.

