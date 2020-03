NETFLIX : Charlie et la Chocolaterie bientôt revisité en dessin animé par Taika Waititi (Thor: Ragnarok)

La qualité des productions Netflix a beau être très variable, la plateforme a au moins pour mérite de proposer des projets novateurs. Et la société collabore de plus en plus avec de grands noms du cinéma, à l'image de The Irishman de Martin Scorsese l'année passée.

Un grand réalisateur pour le plus grand chocolatier...



Taika Waititi (oscarisé pour Jojo Rabbit cette année) va réaliser notre série d’animation “Charlie et la Chocolaterie” et… il prépare également une mini-série animée sur les Oompas-Loompas ! pic.twitter.com/dUJkZnYmeD — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

Un réalisateur avec le vent en poupe vient lui aussi de s'associer à Netflix pour un projet inattendu. Taika Waititi, derrière Thor: Ragnarok, Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows et Jojo Rabbit, va ainsi créer pour lui une série d'animation Charlie et la Chocolaterie, une relecture du monde et des personnages de Roald Dahl. Et en parallèle de cette adaptation, il va également diriger une mini-série animée originale sur les Oompas-Loompas et la construction de leur usine !

Taika Waititi sera réalisateur, scénariste et producteur exécutif sur les deux séries, pour lesquelles aucune date ni période de sortie n'a été avancée. La grande inconnue reste le nom du studio d'animation qui s'occupera de donner vie à Charlie et ses Oompas-Loompas : espérons juste que nous ne finissions pas avec de la 3D dépréciée comme pour Ghost in the Shell: SAC_2045 ou Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque.

