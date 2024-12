Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, bientôt un crossover avec une série culte de Netflix

Activision, Raven Software et Treyarch ont lancé en octobre dernier Call of Duty: Black Ops 6, nouvel opus de la franchise de jeux de tir à la première personne. Un titre qui a battu quelques records, notamment grâce à sa présence dans le Game Pass Ultimate day one, les développeurs vont faire vivre leur jeu pendant de longs mois avec du contenu saisonnier et un crossover vient d'être teasé :

La série sud-coréenne Squid Game va s'inviter dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone en janvier prochain, soit juste après la diffusion de la saison 2 sur Netflix. Pour l'instant, il faut se contenter de cette courte vidéo, les joueurs devront patienter pour découvrir à quoi ressemblera cette collaboration. Des skins roses ? Des modes de jeux mortels ? Mystère.

Pour rappel, Netflix lancera avant tout cela le Battle Royale Squid Game: Unleashed, où 32 joueurs s'affronteront en ligne pour survivre au travers de défis particulièrement dangereux. Un titre attendu le 17 décembre sur iOS et Android via Netflix Jeux.

