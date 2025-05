Netflix supprime sa meilleure série interactive (et les autres aussi)

Netflix proposant du contenu exclusivement numérique et disponible sur TV et smartphones, il y a matière à s'amuser. La plateforme avait publié en 2018 un épisode spécial de sa série phare Black Mirror, intitulé Bandersnatch. Les spectateurs peuvent faire des choix et ainsi orienter l'intrigue à leur guise, un épisode interactif pour le moins intéressant et qui traitait évidemment de jeux vidéo, Bandersnatch étant le nom d'un véritable jeu annulé.

Comme le rapporte What's on Netflix, Netflix va retirer Black Mirror: Bandersnatch de son catalogue le 12 mai prochain, de même qu'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend. La plateforme avait déjà commencé à faire du ménage dès le mois de décembre dernier, ne laissant que ces deux productions, ainsi que You vs Wild et Ranveer vs Wild with Bear Grylls, déjà supprimés plus tôt dans l'année. Comme l'explique VGC, Netflix est actuellement en train de revoir son interface utilisateur et les expériences interactives n'en font pas partie...

Alors, ces épisodes vont-ils totalement disparaître ? Eh bien peut-être pas entièrement. Les quatre épisodes en collaboration avec Bear Grylls ont déjà fait leur retour sur Netflix le mois dernier, mais avec un montage classique, sans interactivité. Malgré le succès de Black Mirror: Bandersnatch (deux Emmy Awards remportés), la plateforme veut passer à autre chose, il vous reste encore quelques jours pour en profiter.

