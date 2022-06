Netflix : des bandes-annonces et aperçus pour Resident Evil, Warrior Nun, The Imperfects, Locke & Key, Umbrella Academy et bien d'autres séries

Les amateurs des programmes Netflix ont de quoi faire cette semaine avec la Geeked Week 2022, dont nous vous avons partagé le programme récemment et qui avait eu droit à une bande-annonce pour faire grimper l'excitation. Nous y sommes et ce lundi était donc dédié aux séries à venir. Bon, certaines fortement attendues ne se sont que peu montrées hélas, mais il y en a tout de même eu pour tous les goûts. Alors, quoi de neuf ? Nous avons eu un aperçu des décors de l'adaptation live-action de One Piece et de nouveaux membres du casting, à découvrir dans notre article dédié.

Commençons par les shows d'horreur avec en tête la nouvelle série Resident Evil qui sortira le 14 juillet. La nouvelle bande-annonce diffusée alterne donc entre le futur apocalyptique et l'époque où Umbrella Corporation a réellement changé la face du monde malgré elle à cause du Virus T créant des monstres, dont les zombies, mais aussi une araignée géante, vous êtes prévenus. Nous aurons aussi droit à une réinterprétation du Licker avec sa langue bien pendue...

Dans le même genre, nous avons eu droit à plusieurs teasers, à commencer par celui de Wednesday, une série de Tim Burton centrée sur la jeune fille de La Famille Addams, avec Jenna Ortega dans le rôle-titre, alors qu'elle étudie à la Nevermore Academy. Nous y retrouverons également Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie et Christina Ricci, entre autres. Guillermo Del Toro va lui proposer 8 histoires horrifiques avec son Cabinet of Curiosities, une anthologie attendue en 2022, qui sera contée par des créateurs connus de productions d'horreur, dont les directeurs de Mandy, The Empty Man, Splice, The Babadook, The Vigil, Twilight et A Girl Walks Home Alone At Night. Du côté des acteurs, nous retrouverons Andrew Lincoln, Ben Barnes, Charlyne Yi, Chrispin Glover, Eric André, Essie Davis, Ismael Cruz Cordova, Kate Miccuci, Rupert Grint et Sofia Boutella.

Vient ensuite The Midnight Club, une série réalisée par Mike Flanagan dans laquelle des jeunes hospitalisés se rassemblent la nuit pour conter des histoires d'horreur, le tout basé sur le roman de Christopher Pike, avec au casting Samantha Sloyan, Zach Gilford, Annarah Cymone, Igby Rigney, Matt Biedel, Rahul Kohli, Iman Benson, Ruth Codd, Aya Furukawa, Adia, Sauriyan Sapkota et William Chris Sumpter. Elle sera diffusée à compter du 7 octobre. Sinon, trois clips de School Tales the series ont été montrés, à revoir directement dans la rediffusion de la présentation. Il s'agira d'une série thaïlandaise en 8 épisodes.

La science-fiction, la fantasy et autres shows « historiques » ont constitué la majeure partie des autres annonces avec pour commencer The Imperfects, où trois jeunes dans la vingtaine sont transformés en monstres par des scientifiques contre leur volonté et vont chercher à se venger du responsable derrière ça, espérant pouvoir inverser les effets secondaires. Sauf qu'ils vont être chassés par le gouvernement et ses tanks, en plus d'avoir à gérer leur vie universitaire et donc les étonnantes mutations qui apparaissent... Si vous attendiez de voir le jeu d'acteur d'Iñaki Godoy (Luffy dans la série Netflix évoquée plus haut), il sera l'un des trois personnages principaux, Juan Luiz, aux côtés de Morgan Taylor Campbell jouant Tilda Webber et Rhianna Jagpal incarnant Abbi Singh, tandis qu'Italia Ricci sera la Dr. Sydney Burke et que Rhys Nicholson y tiendra un rôle non spécifié. En guise de showrunner, nous retrouvons Dennis Heaton, tandis que plusieurs créatifs derrière The Order, Fargo et Van Helsing sont impliqués.

Plusieurs programmes déjà diffusés sur le SVoD et renouvelés se sont montré avec pas mal de saisons 2, dont celle de Sweet Tooth avec une vidéo officialisant la fin du tournage, un clip avec Terra (Eliot Salt) dévoilant la venue de Flora (Paulina Chávez) dans Destin : La saga Winx attendue cet automne, une bande-annonce explosive pour Warrior Nun qui débarquera cet hiver, une vidéo avec le casting de Shadow and Bone puisque là aussi le tournage de la deuxième saison est achevé, un aperçu de la série allemande Barbarians qui reviendra cet automne et l'officialisation de la suite de All Of Us Are Dead.

that's a wrap on Season 2 of SHADOW AND BONE



the cast recorded a special message to help tide us over #GeekedWeek pic.twitter.com/f5Eznl8nwD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

grab your shields and your swords.

BARBARIANS Season 2

coming 2022 #GeekedWeek pic.twitter.com/5N96o3XylV — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

En revanche, si vous attendiez d'avoir enfin un trailer pour la saison 2 d'Alice in Borderland, il faudra vous contenter d'une poignée de plans fixes pour le moment avec Alice et Usagi. Vikings: Valhalla a de son côté été renouvelé pour deux autres saisons et un bêtisier de la première a été diffusé. Nous avons aussi eu droit à un teaser pour la 3e et dernière saison de Locke & Key sortant le 10 août et un sneak peek pour la saison 4 de Manifest.

Après Dark, Jantje Friese et Baran bo Odar vont revenir avec 1899, une série mystérieuse et horrifique prenant à minima place sur un navire de croisière, le Kerberos, où les passagers ne vont clairement pas s'amuser vu l'ambiance oppressante de ce premier aperçu... Une vidéo behind the scenes nous montre par ailleurs que les décors ont été recréés en studio avec un impressionnant plateau entouré d'écrans (la technologie Volume) donnant par exemple l'impression d'être en mer.

Trois panels ont ensuite été diffusés, le plus intéressant ayant clairement été celui de The Sandman avec la diffusion d'une bande-annonce et l'annonce de sa date de sortie. Les fans attendant la saison 3 d'Umbrella Academy ont pu visionner un clip inédit prenant place dans l'hôtel Obsidian, la nouvelle demeure des personnages principaux dans cet univers où ils ont été remplacés par la Sparrow Academy. Un autre, à revoir dans la rediffusion globale, montre justement les membres de ce groupe en train de faire du sport. Enfin, c'est un clip de First Kill qui a été partagé lors de son segment dédié, montrant les héroïnes Juliette (Sarah Catherine Hook) et Calliopé (Imani Lewis) en train de s'embrasser.

you're invited! take a step into The Hotel Obsidian in this brand new clip from Season 3 of #TheUmbrellaAcademy. #GeekedWeek pic.twitter.com/CvDfrZIaeX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Rendez-vous demain soir pour cette fois découvrir un aperçu des longs-métrages prévus sur Netflix.