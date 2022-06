Netflix : annonces de Dragon Age: Absolution et Castlevania: Nocturne, date et teaser pour The Cuphead Show! saison 2 et clip de Sonic Prime

Nous y sommes, la 5e et dernière journée de la Netflix Geeked Week est arrivée, mettant en avant des séries tirées d'univers vidéoludiques et des jeux vidéo, puisque les abonnés peuvent s'amuser sur mobiles à tout un tas de productions sans frais supplémentaire. Pour bien faire, nous allons donc tout d'abord nous concentrer sur les shows dans cet article, à commencer par une sacrée surprise venant d'une licence de BioWare. En effet, Dragon Age: Absolution nous contera une histoire standalone en 6 épisodes prenant évidemment place sur le continent de Thedas, dans l'Empire de Tevinter, mettant en scène des personnages inspirés par le lore, dont des elfes, mages, chevaliers, Qunari, Templiers rouges et démons, entre autres. Créée en collaboration avec le studio, produite par Red Dog Culture House et avec en showrunner Mairghread Scott, cette série sera diffusée en décembre 2022. De quoi patienter jusqu'à la venue de Dragon Age: Dreadwolf !

Ensuite, c'est Tekken: Bloodline qui a été mis en avant, mais pas avec une nouvelle bande-annonce. Nous avons simplement eu droit à quelques mots de Katsuhiro Harada, le producteur de la licence chez Bandai Namco, agrémentés de scènes inédites.

Bien plus intéressant, la série The Cuphead Show! a eu droit à un trailer pour ses nouveaux épisodes, qui comme prévu sortiront cet été, le 19 août pour être précis. Cuphead, Mugman, Ms. Chalice et bien d'autres personnages délirants de l'univers de Studio MDHR feront leur retour ou leur apparition dans cette saison 2. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la lecture d'un script de l'un de ces épisodes inédits dans la rediffusion du jour 5 en fin d'article. Et pour patienter, vous pourrez découvrir Cuphead: The Delicious Last Course d'ici quelques jours.

Autre série qui va revenir cet été, la saison 3 de Dota: Dragon's Blood sera de sortie le 11 août.

The Eye opens... and the Beginning of the End is here.#DOTA DragonsBlood Season 3 is coming! #DOTADragonsBlood pic.twitter.com/NhNrHc2Nyi — Studio Mir 스튜디오미르 (@StudioMir2010) June 10, 2022

Si vous attendiez d'en voir plus concernant Sonic Prime, il faudra repasser, car la courte vidéo diffusée a juste servi à introduire Big the Cat et Froggy présents à Green Hill Zone. Lors du Sonic Central, nous avions appris que Shadow sera aussi de la fête. Dans tous les cas, Netflix ou SEGA devraient rapidement en montrer plus, puisque la sortie est prévue cette année.

Pour terminer, c'est la série Castlevania: Nocturne de Project 51 Productions avec l'aide de Powerhouse Animation qui a été proprement annoncée, avec Kevin Kolde en guise de showrunner et Clive Bradley comme scénariste et créateur. Nous connaissions déjà son existence depuis l'édition de l'an dernier, mais c'est seulement maintenant que son titre est officialisé. Nous y suivrons comme prévu Richter Belmont lors de la Révolution française et à priori Maria Renard en 1792 si rien n'a changé.

Et c'est tout concernant les séries tirées de jeux vidéo. Notre article dédié à Netflix Games traitera de son côté des autres annonces de cette 5e journée de la Geeked Week 2022.