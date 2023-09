Netflix : la série Devil May Cry dévoilée, premier teaser et nom pour l'anime Tomb Raider, date pour Captain Laserhawk, toutes les annonces du DROP 01 !

Nous savons depuis 2018 que Adi Shankar (Castlevania, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix) travaillait sur une adaptation en anime de Devil May Cry pour Netflix. De temps à autre évoquée par son producteur, elle n'avait pas encore pris forme, jusqu'à un teaser dévoilé ce jour.

Oui, la série Devil May Cry est activement en cours de création, et elle sera produite par Capcom et Studio Mir (The Legend of Korra, DOTA: Dragon Blood). Elle mettra en scène Dante sur une bande-son forcément rock, et même si nous avons un premier aperçu du héros en version animée, nous n'avons pas plus d'informations à nous mettre sous la dent, y compris au niveau de la date de sortie.

La nouvelle a été donnée lors du Netflix DROP 01, un évènement dédié aux projets d'animation à venir sur le service de vidéo à la demande. De premiers épisodes de Castlevania: Nocturne ont été comme prévu diffusés avant l'arrivée de la saison entière ce 28 septembre, mais d'autres annonces ont aussi été faites en vidéos. Nous avons ainsi eu un tour d'horizon de la saison 3 de Sonic Prime, la série Ubisoft dérivée de Far Cry qu'est Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix a enfin été datée au 19 octobre par un trailer, une bande-annonce de Blue Eye Samurai, scénarisé par Michael Green (Logan), a été diffusée alors que la série a été datée au 3 novembre, et nous avons découvert un extrait inédit de Scott Pilgrim Takes Off et un aperçu de Masters of the Universe: Revolution, suite de Masters of the Universe: Revelation à venir en 2024.

L'autre grosse révélation du live fut celle de la première bande-annonce de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, ou Tomb Raider : La légende de Lara Croft en bon français. La série animée de Legendary Television prend enfin forme avec cette séquence, et a été confirmée pour 2024.

Pour les curieux, si les 3 épisodes de Castlevania: Nocturnes montrés en direct ne seront pas rediffusés en dehors de la plateforme, les sept premières minutes de la série sont tout de même disponibles en ligne.

D'autres annonces pour les anime et les projets pop culture ont été confirmés pour la Geek Weeked 2023, qui n'a pas non plus été datée mais aura lieu avant la fin de l'année.