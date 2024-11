Hideaki Itsuno (Devil May Cry, Dragon's Dogma) rejoint un géant chinois pour des jeux d'action AAA

En août dernier, nous apprenions que Hideaki Itsuno quittait Capcom. Pendant 30 ans, il a œuvré sur les franchises Power Stone, Capcom VS. SNK, Devil May Cry et surtout Dragon's Dogma. Le concepteur japonais annonçait alors « « commencer le développement d'un nouveau jeu dans un nouvel environnement » pour créer des jeux encore plus mémorables. Eh bien nous savons désormais où travaille Hideaki Itsuno.

Tencent Games annonce l'ouverture de LightSpeed Japan Studio, qui sera dirigé par Hideaki Itsuno. Les joueurs connaissent déjà LightSpeed Studios, en charge du développement de PUBG Mobile, Apex Legends Mobile (déjà fermé par EA Games) ou encore de Last Sentinel, qui se fait toujours désirer. Des rumeurs laissent également entendre que le studio développerait Final Fantasy XIV: Crystal World pour mobiles, mais LightSpeed Japan Studio sera une entité à part, focalisée sur la création de jeux vidéo d'action AAA.

Le studio sera basé à la fois à Tokyo et Osaka, avec « un environnement de travail flexible et inclusif », faisant la part belle à l'innovation « en intégrant des technologies multiplateformes et multi-appareils ». L'objectif de LightSpeed Japan Studio est de « repousser les limites de la création de nouveaux jeux, en explorant en permanence de nouvelles opportunités en termes de gameplay et de narration », rien que ça ! Hideaki Itsuno déclare :

Rejoindre LightSpeed Studios est un nouveau chapitre passionnant pour moi. Grâce à la forte capacité de développement et au réseau mondial de LightSpeed, j'ai hâte de créer des titres de jeux d'action AAA originaux avec l'équipe formidable et de créer des expériences esthétiques et innovantes pour la communauté mondiale des joueurs. Nous invitons tous les créateurs de jeux talentueux et passionnés du monde entier à rejoindre notre vision.

Eh oui, LightSpeed Japan Studio recrute du personnel, que ce soit des ingénieurs, des animateurs, des concepteurs UI/UX, des artistes, des concepteurs, des designers ou encore un directeur du son. Vous l'aurez compris, le studio va se structurer petit à petit, il faudra sans doute attendre quelques années avant de découvrir son premier jeu.

D'ici là, vous pouvez acheter Dragon's Dogma 2 à partir de 38,98 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.