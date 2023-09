NETFLIX : Castlevania: Nocturne, scènes d'action magistrales sur un thème de Rondo of Blood dans un nouveau trailer

L'un des programmes phares de ce mois de septembre 2023 sur Netflix sera sans nul doute la série d'animation Castlevania: Nocturne, qui adaptera à sa manière les jeux Castlevania: Rondo of Blood et Symphony of the Night. Après une première véritable bande-annonce diffusée en juillet, déjà fort excitante et qui n'était doublée qu'en anglais, place à nouvel aperçu faisant bien monter la hype et venant brosser les joueurs dans le sens du poil à l'approche de sa sortie.

Bande-annonce en français

Nous allons donc suivre les aventures de Richter Belmont, descendant de Trevor et Sypha de la série principale, durant la Révolution française, qui va combattre les forces de la reine vampire Erzsebet Báthory et Drolta Tzuentes (celle à la chevelure rose-violette qui parle au début). À ses côtés, nous retrouverons la révolutionnaire Maria Renard capable d'invoquer des esprits d'animaux, la sorcière et ancienne esclave des Caraïbes Annette, Julia Belmont ou encore Edouard. Les scènes d'action à l'animation léchée nous régalent déjà et que dire de la nouvelle version de Divine Bloodlines ! Enfin, nous découvrons la VF, qui est selon nous bien plus réussie à croire cette bande-annonce, évitant au passage d'être inutilement grossière.

Bande-annonce en anglais

Les 8 épisodes de Castlevania: Nocturne seront disponibles à partir du 28 septembre sur Netflix, auquel vous pouvez vous abonner via des cartes vendues sur Amazon par exemple. Un showcase virtuel DROP 01 sera diffusé la veille sur YouTube et Twitch, avec une première projection de l'anime, sans plus de précision.