NETFLIX : Castlevania: Nocturne, date de sortie, affiche et trailer mélancolique pour la nouvelle série

La série animée Castlevania est terminée, mais son succès public et critique était si grand que Netflix a décidé de commander un spin-off. Nous avions appris dans un premier temps qu'il nous ferait suivre Richter Belmont et Maria Renard, en 1792 pendant la Révolution française, avant de découvrir un premier teaser peu bavard et un titre, Castlevania: Nocturne.

Les choses se concrétisent cette semaine avec l'arrivée d'une bande-annonce. Elle ne sortira en revanche que demain, jeudi 27 juillet, mais avant cela, Netflix a dévoilé une affiche montrant Richter de dos, et surtout la date de sortie de la première saison. Castlevania: Nocturne débutera ainsi le 28 septembre 2023, avec un nombre épisodes qui n'a pas encore été confirmé.

Mise à jour : la bande-annonce de la série adaptant Castlevania: Symphony of the Night et Rondo of Blood est là, et présage un feuilleton encore aussi beau, violent et mélancolique.