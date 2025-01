Les pires jeux de 2024 dévoilés, avec un Devil May Cry sur le podium

Metacritic regroupe les notes de la presse spécialisée, ce qui est un bon moyen pour faire le tri entre les bons et les mauvais jeux vidéo. Comme chaque année, le site dresse le Top 10 des pires jeux de l'année, c'est Le Seigneur des Anneaux : Gollum qui avait eu les honneurs en 2023, voici désormais les plus mauvais jeux vidéo de 2024.

Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de gros jeux qui étaient très attendus par les joueurs, mais quand même pas mal de titres issus de licences cultes. Metal Slug, Transformers, Stranger Things, Jujutsu Kaisen et même Devil May Cry figurent dans ce Top 10, avec des jeux qui n'ont clairement pas su séduire les testeurs. Voici les pires jeux vidéo de 2024, selon les notes de Metacritic :

#10: Metal Slug Attack Reloaded (Switch) - 48/100 ;

(Switch) - 48/100 ; #9: Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5) - 47/100 ;

(PS5) - 47/100 ; #8: PO'ed: Definitive Edition (PC) - 46/100 ;

(PC) - 46/100 ; #7: Transformers: Galactic Trials (PS5) - 45/100 ;

(PS5) - 45/100 ; #6: Stranger Things VR (Meta Quest) - 44/100 ;

(Meta Quest) - 44/100 ; #5: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5) - 44/100 ;

(PS5) - 44/100 ; #4: Food Truck Simulator (Xbox One) - 43/100 ;

(Xbox One) - 43/100 ; #3: HappyFunland (PSVR 2) - 41/100 ;

(PSVR 2) - 41/100 ; #2: Devil May Cry: Peak of Combat (Mobile) - 41/100 ;

(Mobile) - 41/100 ; #1: Utopia City (PC) - 23/100.

Mais qui est ce Utopia City, qui arbore une magnifique moyenne de 4,6/20 ? Eh bien il s'agit d'un jeu de tir à la première personne développé par Parallax Arts Studio en... 2006, seulement en Europe. Bien que le studio ait fermé trois ans plus tard, Utopia City est sorti en 2024 en Amérique du Nord, via Steam. Le titre a évidemment très mal vieilli, il n'était déjà pas très bon à l'époque. Le Metascore est d'ailleurs basé sur les tests réalisés en 2006, une année marquée par les sorties de Half-Life 2: Episode One, Prey, Call of Duty 3, Resistance: Fall on Man, Rainbow Six: Vegas, Call of Juarez, Dark Messiah of Might and Magic, SWAT 4 ou encore Red Orchestra: Ostfront 41-45, pour ne citer que des FPS. Autant dire que tout le monde avait déjà oublié Utopia City il y a 19 ans (le coup de vieux vous est offert par la maison).

Metacritic devrait dévoiler dans les prochains jours les meilleurs jeux de 2024, vous pouvez sinon déjà découvrir la sélection de notre rédaction : JEUX DE L'ANNÉE 2024 : les grands gagnants selon GAMERGEN.COM, le GOTY est ?

