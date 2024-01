Les pires jeux de 2023 dévoilés, le premier est une purge sous licence officielle

Comme chaque année, Metacritic met en avant les meilleurs jeux qui ont marqué les joueurs et la presse spécialisée, mais également les plus mauvais. Si le classement des premiers se fait toujours attendre, le site regroupant les notes de la presse dévoile le Top 10 des plus mauvais jeux de 2023.

Dans ce classement, nous retrouvons des jeux qui étaient très attendus par les joueurs, dont Gangs of Sherwood, Hellboy: Web of Wyrd, Crime Boss: Rockay City, Quantum Error et Flashback 2, mais le pire jeu de 2023 est un titre d'infiltration dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui aura déçu tout le monde, les fans de J.R.R. Tolkien comme les joueurs. Voici le classement :

#10 : Gargoyles Remastered - 49/100 ;

- 49/100 ; #9 : Loop8: Summer of Gods - 49/100 ;

- 49/100 ; #8 : Gangs of Sherwood - 47/100 ;

- 47/100 ; #7 : Hellboy: Web of Wyrd - 47/100 ;

- 47/100 ; #6 : Crime Boss: Rockay City - 43/100 ;

- 43/100 ; #5 : Testament: The Order of High-Human - 41/100 ;

- 41/100 ; #4 : Quantum Error - 40/100 ;

- 40/100 ; #3 : Greyhill Incident - 38/100 ;

- 38/100 ; #2 : Flashback 2 - 35/100 ;

- 35/100 ; #1 : Le Seigneur des Anneaux : Gollum - 34/100.

Eh oui, Le Seigneur des Anneaux : Gollum de Daedalic Entertainment n'aura laissé personne indifférent, décevant les millions de fans qui l'attendaient au tournant. Le studio allemand devait pour rappel développer un second jeu vidéo dans cet univers, ce qui ne se fera peut-être pas. Notons que Metacritic crée ce classement avec des jeux ayant reçu au moins sept critiques de la presse spécialisée, Skull Island: Rise of Kong échappe donc à la première place. Il a en effet une note de 23/100, mais basée sur cinq critiques seulement.

Tout n'est pas à jeter dans Le Seigneur des Anneaux : Gollum, les curieux peuvent le retrouver à partir de 19,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

